Die überraschende Entdeckung einer neuen Art von Mondbeben

By

Wissenschaftler haben bei ihrer Untersuchung von Mondbeben eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Als Apollo-Astronauten Seismometer auf der Mondoberfläche platzierten, stellten sie fest, dass der Mond Mondbeben erlebt, ähnlich wie die Erde Erdbeben erlebt. Es gibt vier verschiedene Arten dieser Mondbeben: tiefe, flache, thermische und solche, die durch Meteoriteneinschläge verursacht werden. Eine aktuelle Analyse thermischer Erdbebendaten, die von Instrumenten der Apollo-17-Mission aufgezeichnet wurden, hat jedoch eine fünfte Art von Mondbeben offenbart, die bisher unbekannt war.

Während der Apollo-17-Mission wurden drei Seismometer kalibriert, um thermische Erdbeben auf dem Mond aufzuzeichnen. Diese Geräte sammelten Daten von Oktober 1976 bis Mai 1977. Thermalbeben treten aufgrund extremer Temperaturschwankungen auf, wenn der Mond vom Tag zur Nacht übergeht und zwischen 250 Grad Fahrenheit (121 Grad Celsius) und -208 Grad Fahrenheit (-133 Grad Celsius) liegt.

Mithilfe ausgefeilter Techniken, darunter maschinelles Lernen, untersuchten Forscher des California Institute of Technology die Daten erneut. Sie fanden heraus, dass es tagsüber regelmäßig zu thermischen Beben kommt, fanden aber auch zusätzliche Erschütterungen, die nichts mit den thermischen Beben zu tun hatten. Diese neuen Beben ereigneten sich erst am Morgen.

Um die Quelle dieser mysteriösen Beben zu bestimmen, stellten die Forscher überraschend fest, dass sie von der Mondlandebasis Apollo 17 ausgingen. Jeden Morgen, wenn die Landebasis von der Sonne erhitzt wird, dehnt sie sich aus und vibriert, was zu Beben führt. Diese Beben treten mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit alle fünf bis sechs Minuten über einen Zeitraum von fünf bis sieben Erdstunden auf.

Obwohl diese Mondbeben möglicherweise nicht natürlich vorkommen, tragen sie dennoch zu unserem Verständnis der seismischen Aktivität des Mondes bei. Dieses Wissen ist entscheidend für die zukünftige Mondentwicklung.

Die Forscher betonen, wie wichtig es ist, die vorhandenen Daten zu untersuchen, um Experimente und Missionen zu entwerfen, die die richtigen Fragen zum Mond beantworten können. Der Mond ist neben der Erde der einzige Himmelskörper, der über mehrere Seismometer auf seiner Oberfläche verfügt, was eine einzigartige Gelegenheit bietet, einen anderen Planetenkörper eingehend zu untersuchen.

In den letzten Monaten wurde vom indischen Chandrayaan 3 Lander ein neues seismisches Instrument namens Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA) auf dem Mond stationiert. Am 26. August 2023 gelang es, ein natürliches Mondbeben zu registrieren, obwohl die genaue Quelle des Bebens noch untersucht wird.

Weitere Untersuchungen zur seismischen Aktivität des Mondes werden Wissenschaftlern dabei helfen, die Kraterbildung unter der Mondoberfläche zu kartieren und nach Ablagerungen zu suchen. Darüber hinaus könnten Forscher durch die Platzierung von Seismometern in dauerhaft schattigen Regionen am Südpol des Mondes möglicherweise unter der Oberfläche eingeschlossenes Wassereis entdecken, da sich seismische Wellen langsamer durch Wasser bewegen.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden am 5. September im Journal of Geophysical Research – Planets veröffentlicht.

Quellen:

– Der Original-Quellenartikel

– Journal of Geophysical Research – Planets (5. September 2023)