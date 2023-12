Google Maps entschuldigt sich dafür, Reisende auf eine gefährliche Route durch die Mojave-Wüste geführt zu haben

By

Google Maps entschuldigte sich kürzlich bei Reisenden, die unwissentlich angewiesen wurden, eine gefährliche Route durch die Mojave-Wüste in Kalifornien zu nehmen. Der Vorfall kam ans Licht, als Shelby Easler auf TikTok ein Video veröffentlichte, in dem sie von ihrem erschütternden Erlebnis berichtete, nachdem sie den Anweisungen von Google Maps gefolgt war, um eine Straßensperrung auf der Interstate 15 zu umgehen.

Laut Easler führte die vorgeschlagene Route sie und zahlreiche andere Fahrer „direkt in die Wüste ohne Straße“, was dazu führte, dass die Autos nur 2 Meilen pro Stunde fuhren und durch das unwegsame Gelände beschädigt wurden. Das Video zeigte eine Reihe liegengebliebener Fahrzeuge, die alle denselben unglücklichen Anweisungen von Google Maps gefolgt waren.

Verständlicherweise hatten Easler und die anderen Fahrer erhebliche Schwierigkeiten, da aufgrund anhaltender Unfälle auf der Autobahn keine Hilfe durch die California Highway Patrol verfügbar war. Sie mussten stundenlang auf die Ankunft eines Abschleppwagens warten.

Als Reaktion auf den Vorfall drückte ein Google-Sprecher sein Bedauern aus und räumte den Fehler ein: „Wir entschuldigen uns für den Vorfall und werden Fahrer, die zwischen Las Vegas und Barstow unterwegs sind, nicht mehr über diese Straßen weiterleiten.“ Dieser Vorfall erinnert daran, dass Technologie unser Leben zwar erheblich vereinfachen kann, es jedoch manchmal wichtig ist, Vorsicht walten zu lassen und die vorgeschlagenen Routen noch einmal zu überprüfen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Wie hat Google Maps Reisende in die Mojave-Wüste geleitet?



A: Aufgrund einer Straßensperrung auf der Interstate 15 bot Google Maps eine alternative Route an, die Fahrer durch die Mojave-Wüste führte, was dazu führte, dass zahlreiche Fahrzeuge feststeckten.

F: Hat Google die Verantwortung für den Vorfall übernommen?



A: Ja, Google Maps hat sich für die Situation entschuldigt und den Nutzern versichert, dass sie Autofahrer nicht mehr durch dieses gefährliche Gebiet leiten würden.

F: Wie haben die Reisenden auf den Vorfall reagiert?



A: Die gestrandeten Fahrer, darunter Shelby Easler, äußerten ihre Frustration und berichteten auf Social-Media-Plattformen von der Tortur, was Aufmerksamkeit erregte und eine Reaktion von Google auslöste.

F: Wie können Reisende ähnliche Situationen in Zukunft vermeiden?



A: Reisenden wird empfohlen, sich über Straßensperrungen auf dem Laufenden zu halten, verschiedene Navigationsquellen zu konsultieren und beim Befolgen der GPS-Anweisungen Vorsicht walten zu lassen, insbesondere in unbekannten Gebieten.