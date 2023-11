Stellt der Tiefseebergbau eine Bedrohung für das Leben im Meer dar? Erkenntnisse aus Schiffsexperimenten

Tief unter der Meeresoberfläche liegen riesige Reserven an wertvollen Metallen wie Eisen und Mangan. Diese kostbaren Ressourcen in Form kartoffelgroßer Knollen und metallreicher Krusten haben die Aufmerksamkeit von Tiefseebergbauunternehmen auf sich gezogen, die sie für Batterien und Elektronik nutzen wollen. Es wurden jedoch Bedenken hinsichtlich der potenziellen Schäden geäußert, die diese Bergbauaktivitäten für das Meeresleben verursachen könnten. Eine aktuelle Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde, beleuchtet diese Bedenken anhand von Schiffsexperimenten mit Helmquallen in den norwegischen Fjorden.

Mithilfe von Helmquallen als Forschungsobjekten wollten die Wissenschaftler die Auswirkungen des in ihre Tanks gepumpten Sediments verstehen und Bedingungen simulieren, die beim Tiefseebergbau entstehen könnten. Die Ergebnisse waren verblüffend: Die Quallen hatten Mühe, mit der Anwesenheit von schlammigem Wasser zurechtzukommen. Sie versuchten, sich von dem Sediment zu befreien, indem sie überschüssigen Schleim produzierten, eine sichtbare Reaktion, die an gefrorene Seile erinnerte. Auf molekularer Ebene wurden Stressreaktionen beobachtet, wobei Gene, die mit der Gewebereparatur und dem Immunsystem verbunden sind, aktiv wurden.

Dr. Helena Hauss, eine an der Studie beteiligte Meeresökologin, äußerte Bedenken hinsichtlich des Energieaufwands, den die Quallen zur Bekämpfung von Sedimenten und zur Aufrechterhaltung ihres Wohlbefindens benötigen. In der Tiefsee, in der diese Lebewesen leben, ist die Nahrung knapp und die zusätzliche Energiebelastung durch schlammiges Wasser kann zu Hungersnöten und verringerten Reproduktionsraten führen. Diese Ergebnisse legen nahe, dass die Auswirkungen des Tiefseebergbaus weitreichende Folgen haben könnten, nicht nur für das Leben im Meer, sondern auch für den Menschen.

Den Forschern zufolge spielen Tiere wie Helmquallen eine entscheidende Rolle im Kohlenstoffkreislauf, indem sie Kohlendioxid in der Tiefsee speichern, anstatt es in die Atmosphäre abzugeben. Darüber hinaus könnten Fischarten, die von diesen Gemeinschaften im mittleren Ozean abhängig sind, einschließlich kommerziell wichtiger Arten wie Thunfisch, negativ beeinträchtigt werden. Daher ist der Schutz des empfindlichen Gleichgewichts des offenen Ozeans unerlässlich, um die von ihm bereitgestellten ökologischen Dienstleistungen aufrechtzuerhalten.

Die Ergebnisse der Studie stellen einen wichtigen Schritt zum Verständnis der potenziellen Umweltauswirkungen von Tiefseebergbauaktivitäten dar. Da die Welt mit der wachsenden Nachfrage nach Mineralien zu kämpfen hat, müssen politische Entscheidungsträger, Wissenschaftler und Bergbauunternehmen zusammenarbeiten, um nachhaltige Praktiken zu etablieren, die die Meeresökosysteme und das empfindliche Gleichgewicht der Ozeane unseres Planeten schützen.

Häufigste Fragen

Was ist Tiefseebergbau?

Unter Tiefseebergbau versteht man die Gewinnung wertvoller Mineralien aus dem Meeresboden. Dabei werden metallreiche Knötchen oder Krusten entfernt, die in Unterwasserregionen wie hydrothermalen Quellen vorkommen.

Helmquallen sind große, tellergroße Quallen, die weltweit in tiefen Gewässern vorkommen, typischerweise in Tiefen von 1,500 bis 2,000 Fuß. Sie dienen als repräsentative Organismen für die im offenen Ozean lebenden Weichkörpertiere.

Die Einwirkung von Sedimenten führte zu sichtbaren Reaktionen wie der Produktion von übermäßigem Schleim, um das schlammige Wasser loszuwerden. Auf molekularer Ebene wurden Stressreaktionen mit der Aktivierung von Genen beobachtet, die mit der Gewebereparatur und dem Immunsystem verbunden sind.

Tiefseebergbauaktivitäten können potenziell das Leben im Meer schädigen und wesentliche ökologische Prozesse stören. Dies kann zu Hungersnöten und verringerten Reproduktionsraten verschiedener Tiefseeorganismen führen, was das empfindliche Gleichgewicht des Meeresökosystems und die Verfügbarkeit wichtiger Fischarten beeinträchtigt, auf die der Mensch als Nahrungsquelle angewiesen ist.

Der Schutz des Meereslebens erfordert die Umsetzung nachhaltiger Praktiken und Vorschriften für den Tiefseebergbau. Die Zusammenarbeit zwischen politischen Entscheidungsträgern, Wissenschaftlern und Bergbauunternehmen ist der Schlüssel zur Gewährleistung einer verantwortungsvollen Ressourcengewinnung bei gleichzeitiger Wahrung der Integrität der Meeresökosysteme.

