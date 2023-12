MTA-Vorsitzender kritisiert New Jersey-Beamte wegen Mautpolitik

In einer kürzlichen Pressekonferenz äußerte MTA-Vorsitzender Janno Lieber seine Enttäuschung über die Kritik von New Jersey-Beamten am New York City-Preisplan für Staus. Lieber bezeichnete die Kritiker als Heuchler und verwies darauf, dass New Jersey auf seinen eigenen Autobahnen hohe Mautgebühren erhebe. Er drückte seine Enttäuschung darüber aus, dass die Verantwortlichen von New Jersey sich nicht mit der MTA über die Mautpolitik für den Jersey Turnpike und den Garden State Parkway beraten hatten.

Lieber betonte auch, dass die Straßen von New York City den New Yorkern gehören und dass die Staus durch den Verkehr aus dem benachbarten New Jersey ihr tägliches Leben beeinträchtigen. Trotz des eigenen Mautsystems von New Jersey hat Gouverneur Phil Murphy eine Klage gegen das Staupreisprogramm eingereicht und behauptet, es sei unfair gegenüber den Einwohnern von New Jersey.

Der MTA-Vorsitzende nahm auch den US-Repräsentanten von New Jersey, Josh Gottheimer, ins Visier und kritisierte ihn dafür, dass er es versäumt hatte, sich mit der unvollständigen Hudson-Bergen-Stadtbahnlinie in seinem eigenen Bezirk zu befassen. Lieber kritisierte Gottheimer und andere selbsternannte Problemlöser für ihre Untätigkeit bei der Unterstützung des Nahverkehrs.

Als Reaktion darauf erwähnte ein Sprecher von Gottheimer seine maßgebliche Rolle bei der Verabschiedung eines Infrastrukturgesetzes, das erhebliche Mittel für die MTA-Projekte sicherte. Gottheimer verteidigte sein Engagement für die Verbesserung der Nahverkehrssysteme in New Jersey und New York.

Trotz des Widerstands und der Klagen verteidigte die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, entschieden den Staupreisplan und verwies auf dessen transformatives Potenzial für das Verkehrssystem der Stadt. Die MTA will das Mautprogramm im Mai starten und jährlich 1 Milliarde US-Dollar für Infrastrukturverbesserungen generieren.

Während das Programm von vielen unterstützt wird, stößt es in den Vorstädten auf erheblichen Widerstand. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass eine Mehrheit der Einwohner in den Landkreisen Nassau und Suffolk gegen die Maut ist, obwohl Statistiken zeigen, dass die meisten Pendler aus diesen Gebieten bereits öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Während die Debatte weitergeht, versuchen die republikanischen Gesetzgeber, diese Opposition bei den bevorstehenden Wahlen gegen Hochul und die Demokraten auszunutzen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich der Staupreisplan entwickeln wird und ob er seine Ziele erreichen kann, Verkehrsstaus zu reduzieren und wesentliche Modernisierungen für die Verkehrssysteme von New York City zu finanzieren.

