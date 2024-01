Moto G34 5G: Ein leistungsstarkes, voll ausgestattetes Smartphone jetzt in Indien erhältlich

Motorola plant, am 9. Januar sein lang erwartetes G34 5G Smartphone, die neueste Ergänzung seiner ‚G-Serie‘, in Indien einzuführen. Versprechend das schnellste 5G Smartphone in seinem Segment zu sein, wird das Moto G34 5G sicherlich für Aufsehen auf dem Markt sorgen.

Mit dem Snapdragon 695 SoC als Kern ist dieses Gerät für nahtlose Leistung ausgelegt. Aber es geht nicht nur um Geschwindigkeit – das G34 5G bietet auch ein atemberaubendes veganes Lederdesign, das es von der Konkurrenz abhebt.

Spannenderweise hat Motorola bestätigt, dass das G34 5G ganze 13 verschiedene 5G-Bänder unterstützen wird, was den Benutzern eine blitzschnelle Konnektivität ermöglicht. Und mit der Unterstützung von VoNR können Benutzer qualitativ hochwertige Sprach- und Videoanrufe über das 5G-Netz genießen.

Das Smartphone verfügt über einen großen 6,5-Zoll-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, was für reibungslose und flüssige Bilder sorgt. Mit Stereolautsprechern, die durch Dolby Atmos verbessert wurden, ist das Klangerlebnis ebenso beeindruckend.

Fotografieenthusiasten werden das leistungsstarke Kamerasystem des G34 5G zu schätzen wissen. Ausgestattet mit einer 50MP Quad-Pixel-Rückkamera, einer Makrokamera und einer 16MP Frontkamera fängt dieses Smartphone atemberaubende Fotos aus jedem Winkel ein.

Mit Android 14 als Betriebssystem ist das Moto G34 5G mit einem robusten 5000mAh-Akku ausgestattet, der Turbo-Laden unterstützt und die Benutzer den ganzen Tag über mit Energie versorgt. Es bietet zwei RAM- und Speicheroptionen – 4GB/8GB RAM und 128GB Speicher. Was es auszeichnet, ist das RAM-Boost-Feature, mit dem Benutzer ihren virtuellen RAM um bis zu 8GB erhöhen können, was den Gesamtspeicher auf beeindruckende 16GB bringt.

Zusätzlich hat Motorola die neue Funktion ‚Ready For‘ eingeführt, mit der Benutzer ihr Handy nahtlos mit anderen Geräten verbinden können, um ein verbessertes Erlebnis zu genießen. Diese Funktion wird jedoch nur im 8GB RAM-Modell verfügbar sein.

Mit einer IP52-Bewertung ist das G34 5G staub- und spritzwassergeschützt und somit für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet. Der seitlich montierte Fingerabdrucksensor gewährleistet einen schnellen und sicheren Zugriff auf das Gerät.

Das Moto G34 5G ist im Handel erhältlich bei Flipkart, Motorola.in und Einzelhandelsgeschäften und bringt Leistung, Geschwindigkeit und beeindruckende Funktionen auf den indischen Smartphone-Markt.

