Beliebte Hundenamen in New York und den Vereinigten Staaten

Ein aktueller Bericht hat die beliebtesten Hundenamen in allen Bundesstaaten, einschließlich New York, enthüllt. Die von 360 Reviews von US News & World Reports durchgeführte Studie analysierte Datenpunkte eines externen Partners aus der Haustierversicherungsbranche und lieferte Einblicke in Kosenamen basierend auf dem Wohnsitz im Bundesstaat.

Interessanterweise ergab die Studie, dass sich Kosenamen in den Vereinigten Staaten nicht wesentlich unterscheiden. Der Spitzenname in New York und ganz Amerika ist Bella. Dieser Name, der durch die Franchises „Twilight“ und „Harry Potter“ populär gemacht wurde, hat bei Haustierbesitzern in 37 Bundesstaaten und im District of Columbia Anklang gefunden.

Zu den beliebten Hundenamen in New York zählen neben Bella auch Luna, Max, Coco und Milo, die zu den fünf beliebtesten Hundenamen des Staates zählen. Diese Namen tauchten neben Luna und Max auch in den Top-Kosenamen des Jahres 2020 auf.

Die Studie ergab außerdem einen interessanten Trend bei den Top-100-Kosenamen. Viele dieser Namen sind von heidnischen Gottheiten wie Apollo, Luna, Zeus, Loki und Thor inspiriert. Es scheint, dass einige Haustiereltern sich für einzigartige und aussagekräftige Namen für ihre pelzigen Freunde entscheiden.

Auch von Lebensmitteln inspirierte Namen tauchten auf der Liste auf, wobei Optionen wie Pfeffer, Honig, Erdnuss, Keks und Oreo bei Tierbesitzern beliebt sind.

Wenn Sie neugierig sind, die vollständige Liste der 100 beliebtesten Hundenamen in New York und den Vereinigten Staaten zu sehen, können Sie US News & World Reports besuchen, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

Die Wahl des richtigen Namens für Ihren vierbeinigen Begleiter ist eine Entscheidung, die die Persönlichkeit Ihres Haustieres und Ihre persönlichen Vorlieben widerspiegelt. Egal, ob Sie sich für eine beliebte oder etwas einzigartigere Wahl entscheiden, das Wichtigste ist, dass der Name perfekt zu Ihrem geliebten Hündchen passt.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Beliebte Hundenamen in New York und den Vereinigten Staaten