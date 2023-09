Neuer Trailer zu Mortal Kombat enthüllt Jean-Claude Van Damme-Skin

By

Netherrealm Studios hat heute einen neuen Trailer veröffentlicht, der den Jean-Claude Van Damme-Skin in Mortal Kombat 1 vorstellt. Der Trailer zeigt Van Damme im Kampf gegen verschiedene Charaktere, darunter Johnny Cage, und stellt den alternativen Skin vor, der für den Mortal Kombat-Veteranen verfügbar ist. Dieser spezielle Skin kann nur durch den Kauf der Premium-/Kollector's-Editionen des Spiels freigeschaltet werden.

Der Van Damme-Skin in Mortal Kombat 1 ist eine Anspielung auf die Verbindung des Schauspielers zum Franchise. Der Charakter von Johnny Cage im Spiel ist seit langem von Van Damme inspiriert. Eine von Cages charakteristischen Bewegungen ist ein Schlag mit gespaltenen Beinen in die Leistengegend, der an eine Bewegung erinnert, die Van Damme im Film Bloodsport ausgeführt hat.

Tatsächlich hatten die Entwickler von Midway Games, den ursprünglichen Schöpfern der Mortal Kombat-Reihe, versucht, sich die Lizenz zur Verwendung von Van Dammes Konterfei im ersten Mortal Kombat-Spiel zu sichern. Diese Chance ergab sich jedoch damals nicht.

Während einer kürzlichen Folge von „Hot Ones“ enthüllte Ed Boon, Mitschöpfer von Mortal Kombat, wie das Team in der Vergangenheit mehrere Versuche unternommen hatte, mit Van Damme zusammenzuarbeiten, diese jedoch erfolglos blieben. „Dieses Mal haben wir im Lotto gewonnen und ihn erwischt“, sagte Boon. „Und wir haben tatsächlich seine Stimme und er wird die Figur von Johnny Cage sein.“

Mortal Kombat 1 soll am 19. September erscheinen. Neben dem Jean-Claude Van Damme-Skin wird das Spiel auch die Rückkehr der Serienveteranin Nitara beinhalten, die von der Schauspielerin Megan Fox gesprochen wird.

