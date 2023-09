Mortal Kombat 1 enthüllt Jean-Claude Van Damme als Johnny Cage

NetherRealm Studios, die Macher von Mortal Kombat 1, haben gerade den Look von Jean-Claude Van Damme als Johnny Cage im Spiel enthüllt. Die Enthüllung dieses besonderen Skins, auf dem Van Damme in seinem ikonischen Outfit aus dem Film „Bloodsport“ von 1988 zu sehen ist, erfolgte während der Episode „Hot Ones“ von Serien-Mitschöpfer Ed Boon.

Van Dammes Auftritt in Mortal Kombat 1 ist aufgrund der Geschichte zwischen Bloodsport, Van Damme und der Spielreihe selbst von Bedeutung. In der Anfangsphase der Entwicklung war das erste Mortal Kombat eigentlich als Van-Damme-Spiel gedacht. Das Team hinter dem Spiel wollte, dass Van Damme der Star des Titels wird, und fügte sogar Bilder von Bloodsport in seinen ersten Pitch ein. Dieses Konzept wurde jedoch nie verwirklicht und stattdessen wurde Mortal Kombat geboren. Johnny Cage, einer der Charaktere des Spiels, schien schon immer eine Hommage oder Parodie an Van Damme zu sein, was diesen besonderen Skin zu einem Höhepunkt dieser Verbindung macht.

Der Van-Damme-Skin wird für Kombat-Pack-Besitzer verfügbar sein, die über den Saisonpass Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben. Während bereits zuvor Aufnahmen des Skins angeteasert wurden, ist dies das erste Mal, dass das Rendering vollständig enthüllt wurde. Es wird voraussichtlich zusammen mit der Early-Access-Veröffentlichung von Mortal Kombat 1 erscheinen.

Mortal Kombat hat eine lange Tradition darin, Promi-Skins in das Spiel zu integrieren. Frühere Teile enthielten Skins mit den Konterfeis und Stimmen von DJ Dimitri Vegas sowie den Darstellern Bridgette Wilson, Linden Ashby und Christopher Lambert aus dem Mortal Kombat-Film von 1995. Darüber hinaus enthielt Mortal Kombat X einen speziellen Skin für Jax, dargestellt von Carl Weathers, im Paket mit dem Predator DLC.

Quelle: N/A