Mortal Kombat 1 erhält aufregendes November-Update

By

NetherRealm Studios hat am 1. November ein weiteres aufregendes Update für Mortal Kombat 15 veröffentlicht. Dieser neueste Patch, der zehnte seit der Veröffentlichung des Spiels Mitte September, bringt eine Vielzahl spannender Inhalte und Fehlerbehebungen, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Eine der herausragenden Neuerungen in diesem Update ist die Einführung eines Thanksgiving Fatality in die Rotation des Premium Stores. Dieser saisonale Todesfall bietet den Spielern einen einzigartigen und grausamen Abschlusszug, mit dem sie ihr Können unter Beweis stellen können. Es gab jedoch Berichte, dass die Animation für diesen Todesfall möglicherweise nicht korrekt ausgelöst wird, und NetherRealm Studios arbeitet wahrscheinlich an einer Lösung.

Darüber hinaus bringt das Update neue saisonale Invasionsinhalte mit sich, die den Spielern neue Herausforderungen und spannende Schlachten bieten. Die Details dieser neuen Invasionen müssen noch vollständig bekannt gegeben werden, aber die Spieler können sich auf spannende Begegnungen und Belohnungen freuen.

Darüber hinaus behebt der Patch mehrere Fehlerkorrekturen und verbessert so das gesamte Spielerlebnis. Die Details dieser Korrekturen sind derzeit begrenzt, aber das Engagement von NetherRealm Studios, die Spielmechanik zu verfeinern, gewährleistet ein angenehmes und nahtloses Erlebnis für alle Spieler.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Größe des Updates je nach Plattform variiert. Spieler der Xbox Series Besitzer einer Nintendo Switch müssen außerdem 1.6 GB ihres 83-GB-Spiels herunterladen.

Insgesamt zeigt dieses November-Update das Engagement von NetherRealm Studios, Mortal Kombat 1 kontinuierlich zu verbessern. Mit der Einführung neuer Inhalte, Fehlerbehebungen und einer einzigartigen Thanksgiving Fatality können sich Spieler auf ein noch intensiveres und spannenderes Spielerlebnis freuen.

Was beinhaltet das November-Update für Mortal Kombat 1?

Das November-Update für Mortal Kombat 1 führt einen neuen Thanksgiving Fatality in die Premium-Store-Rotation, saisonale Invasionsinhalte und Fehlerbehebungen ein.

Ist Thanksgiving Fatality für alle Plattformen verfügbar?

Ja, auf Thanksgiving Fatality kann auf allen Plattformen zugegriffen werden. Es gab jedoch Berichte über Animationsprobleme, an deren Lösung NetherRealm Studios arbeitet.

Was sind saisonale Invasionsinhalte?

Saisonale Invasionsinhalte bieten Spielern für begrenzte Zeit neue Herausforderungen und Schlachten. Die genauen Details des neuen Inhalts müssen noch bekannt gegeben werden.

Sind im November-Update Korrekturen enthalten?

Ja, das Update enthält Fehlerbehebungen, die darauf abzielen, das allgemeine Gameplay zu verbessern. Die Details dieser Korrekturen wurden jedoch in den Patchnotizen nicht spezifiziert.

(Quelle: N/A)