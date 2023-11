Neue Möglichkeiten, Skins in Mortal Kombat 1 freizuschalten: Spieler nutzen Datumsmanipulation

In der Welt der Videospiele finden Spieler immer wieder innovative Möglichkeiten, Herausforderungen zu meistern und versteckte Inhalte freizuschalten. Mortal Kombat 1, der neueste Teil der legendären Kampfspielserie, bildet da keine Ausnahme. Kürzlich haben Spieler eine einzigartige Technik entdeckt, mit der sie auf bisher nicht verfügbare Skins zugreifen können, ohne dafür bezahlen zu müssen.

Die Entwickler von NetherRealm hatten im Rahmen des Invasionsmodus in Staffel 1 bestimmte Skins eingeführt. Diese Skins waren zunächst nur durch Gameplay erhältlich. Allerdings sind sie seit Kurzem auch in der Spielwährung Drachenkristalle zum Kauf verfügbar. Dieser Schritt löste in der Community Gegenreaktionen aus, da die Spieler glauben gemacht wurden, dass diese Skins erst in zukünftigen Saisons zurückkehren würden.

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse fanden Mortal Kombat 1-Spieler einen Weg, den Kauf zu umgehen und diese begehrten Skins kostenlos freizuschalten. Durch die Manipulation der Datumseinstellungen auf ihren Konsolen konnten Spieler die Skins der ersten Staffel zugänglich machen. Sie mussten lediglich das Datum der Konsole auf einen Zeitpunkt vor dem 1. November ändern, das Spiel laden, die gewünschten Skins kaufen und dann das Datum wieder auf die Gegenwart zurücksetzen. Dieser Exploit ermöglichte es den Spielern, die Skins zu behalten, ohne Geld auszugeben.

Die Entdeckung dieses Datenmanipulations-Exploits verbreitete sich schnell über Social-Media-Plattformen wie Twitter und Reddit. Spieler erzählten von ihren Erfolgsgeschichten und warnten andere davor, ihr hart verdientes Geld für diese Skins auszugeben, da sie diese durch Ausnutzen der Datumseinstellungen leicht freischalten könnten.

FAQ:

F: Kann ich diesen Exploit auf jeder Spieleplattform nutzen?

A: Es wurde bestätigt, dass der Exploit auf den Konsolen PlayStation 5 und Nintendo Switch funktioniert.

F: Wird sich die Verwendung dieses Exploits auf mein Spielerlebnis auswirken?

A: Obwohl der Exploit selbst keinen Einfluss auf das Gameplay hat, kann er die Monetarisierungsstrategie der Entwickler und die Integrität der In-Game-Wirtschaft untergraben.

F: Wird NetherRealm diesen Exploit patchen?

A: Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Entwickler dieses Problem mit einem Hotfix oder Notfall-Patch beheben, um die Integrität ihres Monetarisierungsplans aufrechtzuerhalten.

Während die Spieler in Mortal Kombat 1 weiterhin neue Techniken und Geheimnisse entdecken, bleibt das Spiel ein dynamisches und sich weiterentwickelndes Erlebnis. Die Aufregung rund um diese Entdeckungen unterstreicht die Leidenschaft und den Einfallsreichtum der Gaming-Community.

