Mortal Kombat 1 implementiert Cross-Play- und Wi-Fi-Filter-Unterstützung

By

Als aufregende Neuigkeit für Mortal Kombat 1-Fans hat der Entwickler NetherRealm Studios angekündigt, dass Cross-Play-Unterstützung für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S-Spieler werden im Februar 2024 eintreffen. Diese stark nachgefragte Funktion wird es endlich Spielern auf verschiedenen Plattformen ermöglichen, zusammen zu spielen, was das Multiplayer-Erlebnis für das beliebte Kampfspiel verbessert.

Darüber hinaus werden NetherRealm Studios in naher Zukunft die Unterstützung von Wi-Fi-Filtern einführen. Diese Funktion gibt Spielern die Möglichkeit, Spiele basierend auf der Internetverbindung des Gegners abzulehnen, und sorgt so für ein reibungsloseres Spielerlebnis für diejenigen, die Wert auf stabile Verbindungen legen.

Das Studio hat außerdem versprochen, bald Patchnotizen für das neueste Update von Mortal Kombat 1 zu veröffentlichen. Community Manager Tyler Lansdown erwähnte, dass das Team fleißig daran gearbeitet hat, positive Änderungen am Spiel vorzunehmen, darunter Verbesserungen der Lebensqualität und Charakteroptimierungen. Es ist großartig zu sehen, dass NetherRealm Studios bestrebt ist, das Gesamterlebnis für Spieler zu verbessern.

Während eines aktuellen Livestreams konzentrierten sich die NetherRealm Studios auf Quan Chi, eine mit Spannung erwartete DLC-Figur und ein Liebling der Fans. Der Livestream bot einen genaueren Blick auf Quan Chis Bewegungen, seine visuelle Darstellung und seine Todesopfer und steigerte die Vorfreude auf seine Ankunft in Mortal Kombat 1. Early-Access-Käufer können damit rechnen, am 14. Dezember als Quan Chi zu spielen, während er für alle anderen Spieler verfügbar sein wird am 21. Dezember.

Obwohl kein konkreter Veröffentlichungstermin für Crossplay und andere neue Funktionen bekannt gegeben wurde, können Fans sicher sein, dass NetherRealm Studios ihre Versprechen einhalten wird. Durch die zusätzliche Unterstützung von Crossplay und Wi-Fi-Filtern werden die Spieler von Mortal Kombat 1 näher zusammengebracht und eine integrativere und unterhaltsamere Gaming-Community geschaffen.