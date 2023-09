Ein durchgesickertes Bild von Ermac in Mortal Kombat 1 löst Diskussion über Charakterdesign aus

By

Ein durchgesickertes Bild von Ermac im kommenden Spiel Mortal Kombat 1 hat bei den Fans für Aufsehen gesorgt, wobei einige die Entscheidungen für das Charakterdesign in Frage stellten. Während viele gespannt auf die Veröffentlichung des letzten Trailers warten, ist den Fans ein Trend aufgefallen, dass Charaktere im Spiel offene Schuhe oder nackte Füße tragen. Baraka, Katana, Li Mei und Nitara wurden alle mit freiliegenden Zehen gesehen.

Das durchgesickerte Bild von Ermac zeigt den telekinetischen Kämpfer in seiner vollen Form und enthüllt mehr von seinem Aussehen als bisher gezeigt. Während die Fans sein Outfit im Allgemeinen gut fanden, äußerten einige ihre Besorgnis über seine faltige, mumienartige Haut. Es besteht die Hoffnung, dass alternative Outfits oder Ausrüstung verfügbar sein werden, um ihn zu verdecken.

Eine immer wiederkehrende Frage unter Fans ist, warum so viele Charaktere in Mortal Kombat 1 ihre Zehen freilegen. Einige Kommentatoren in den sozialen Medien haben scherzhaft angedeutet, dass jemand bei NetherRealm möglicherweise einen Fußfetisch hat. Andere fragen sich, ob hinter dem scheinbaren Fußfetisch eine tiefere Bedeutung steckt, etwa ein Kommentar zu Liu Kangs Faszination für Kampfkünste.

Es ist erwähnenswert, dass Street Fighter 6 auch wegen der Darstellung der Füße kritisiert wurde, was einige zu der Vermutung veranlasste, dass es sich dabei um einen breiteren Trend bei Kampfspielen handeln könnte. Da die Fans sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von Mortal Kombat 1 warten, bleibt abzuwarten, ob es Änderungen an den Charakterdesigns geben wird oder ob auf die Fußfetisch-Spekulationen eingegangen wird.

