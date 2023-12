Titel: Kaffee-Konflikt: Zwischen der Kaffeemarke von Yellowstone Star und dem Show-Schöpfer entbrennt ein Rechtsstreit

By

Zusammenfassung: Ein sich anbahnender Rechtsstreit zwischen der Kaffeemarke des Schauspielers Cole Hauser, Free Rein Coffee Company, und der Ranch des Yellowstone-Schöpfers Taylor Sheridan, Bosque Ranch, hat die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen. Bosque Ranch hat eine Klage gegen Free Rein wegen Markenverletzung eingereicht und behauptet, dass das Logo der Marke zu große Ähnlichkeit mit ihrer eigenen eingetragenen Marke habe. Die Klage wirft Fragen über die möglichen Auswirkungen auf die Dreharbeiten zu den kommenden Episoden von Yellowstone auf, bei denen hinsichtlich der Beteiligung von Kevin Costner bereits Ungewissheit herrscht.

In einer überraschenden Wendung außerhalb der Leinwand gerät das beliebte Westerndrama „Yellowstone“ in eine koffeinhaltige Kontroverse. Während die Produktion für Spannungen hinter den Kulissen mit Hauptdarsteller Kevin Costner bekannt ist, gibt es im neuesten Drama einen unerwarteten Konkurrenten: Kaffee.

Cole Hauser, der in der Serie den beliebten Cowboy Rip Wheeler verkörpert, hat kürzlich seine eigene Kaffeemarke namens Free Rein Coffee Company auf den Markt gebracht. Die Marke bietet eine Reihe von Röstungen an, darunter gemahlener Kaffee, ganze Bohnen und Kaffeepads, die alle vom Geist des Westens inspiriert sind. Doch gerade als die Marke an Fahrt gewann, musste sie einen rechtlichen Rückschlag hinnehmen.

Bosque Ranch, im Besitz des Yellowstone-Erfinders Taylor Sheridan, reichte beim texanischen Bundesgericht eine Klage gegen Free Rein wegen Markenrechtsverletzung, unlauterem Wettbewerb und falscher Werbung ein. Bosque Ranch behauptet, dass das Logo von Free Rein mit den ineinander verschlungenen Buchstaben „FR“ ihrer eigenen eingetragenen Marke „BR“ auffallend ähnlich sei, was möglicherweise Verbraucher irreführen könnte. Free Rein hat beschlossen, sich zu der Angelegenheit nicht zu äußern.

Was diesen Rechtsstreit besonders interessant macht, ist die Verbindung zwischen Bosque Ranch und der Yellowstone-Serie. Die Ranch dient sowohl als Drehort für die Serie als auch für ihre Vorgänger, und Sheridan hat kürzlich in Zusammenarbeit mit Community Coffee seine eigene Kaffeemarke auf den Markt gebracht. Diese Verflechtung von Kaffee und dem Schöpfer der Serie stellt die möglichen Auswirkungen auf die Produktion zukünftiger Episoden in Frage.

Es bleibt zwar unklar, ob sich diese rechtlichen Schritte auf die Dreharbeiten zur kommenden Staffel auswirken werden, die im nächsten Frühjahr beginnen sollen, sie fügt der Show jedoch eine weitere Ebene der Unsicherheit hinzu. Angesichts der anhaltenden Spekulationen über die Beteiligung von Kevin Costner steigert die Möglichkeit von Spannungen hinter den Kulissen mit einem weiteren prominenten Darsteller die Vorfreude der Fans der Dutton-Familie nur noch mehr.

