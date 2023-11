Katzen: Enthüllung der Geheimnisse der Duftkommunikation durch bakterielle Gerüche

Eine kürzlich an der University of California in Davis durchgeführte bahnbrechende Studie hat ein neues Licht auf die Art und Weise geworfen, wie Hauskatzen Gerüche nutzen, um miteinander zu kommunizieren. Während seit langem bekannt ist, dass Säugetiere, darunter auch Katzen, Düfte für verschiedene soziale Verhaltensweisen nutzen, untersucht diese Forschung die Rolle bakterieller Gerüche, die aus Analdrüsen stammen, im olfaktorischen Kommunikationssystem der Katze. Die in Scientific Reports veröffentlichte Studie ergänzt die wachsende Zahl wissenschaftlicher Literatur, die den Zusammenhang zwischen mikrobiellen Gemeinschaften und der Geruchswahrnehmung bei Säugetieren hervorhebt.

Die Forscher unter der Leitung von Connie Rojas, einer Postdoktorandin an der Seite von Professor Jonathan Eisen, verwendeten einen vielschichtigen Ansatz, um die Analdrüsensekrete von 23 Hauskatzen zu untersuchen. Durch DNA-Sequenzierung, Massenspektrometrie und mikrobielle Kultivierung wollten sie die in den Sekreten enthaltenen Chemikalien und ihren mikrobiellen Ursprung entschlüsseln.

Die Ergebnisse zeigten, dass der Geruch von Katzen eine Mischung flüchtiger organischer Verbindungen enthält, darunter Aldehyde, Alkohole, Ester und Ketone. Diese Geruchsstoffe spielen eine entscheidende Rolle bei verschiedenen Aspekten des Katzenverhaltens, wie z. B. der Reviermarkierung, der Partneranziehung und der Rivalenabstoßung. Obwohl das menschliche Geruchssystem Schwierigkeiten hat, diese Gerüche zu erkennen, sind sie für das soziale Leben von Katzen von großer Bedeutung.

Interessanterweise deckte die Studie die äußerst variable Natur des Mikrobioms von Katzen auf, wobei fünf Bakteriengattungen, nämlich Corynebacterium, Bacteroides, Proteus, Lactobacillus und Streptococcus, die Gesamtzusammensetzung dominieren. Allerdings zeigten einzelne Katzen unterschiedliche mikrobielle Profile, was darauf hindeutet, dass eine Reihe von Faktoren ihre Mikrobiomvielfalt beeinflussen, darunter Alter, Fettleibigkeit, Ernährung, allgemeine Gesundheit und Lebensumfeld.

Darüber hinaus identifizierte das Team zahlreiche organische Verbindungen in den Analdrüsensekreten, und genetische Analysen deuteten darauf hin, dass diese Chemikalien möglicherweise von den in den Analdrüsen lebenden Bakterien synthetisiert werden.

Mit dem Bestreben, ihre Forschung in Zukunft zu erweitern, wollen die Wissenschaftler eine größere Stichprobe von Hauskatzen einbeziehen und die Geruchskommunikation bei anderen Arten innerhalb der Katzenfamilie untersuchen.

FAQ:

F: Wie nutzen Katzen Gerüche zur Kommunikation?

A: Katzen nutzen Düfte, um ihr Revier zu markieren, Partner anzulocken und Rivalen abzuwehren.

F: Welches sind die wichtigsten Bakteriengattungen, die im Analdrüsensekret von Katzen vorkommen?

A: Die in der Studie identifizierten dominanten Bakteriengattungen waren Corynebacterium, Bacteroides, Proteus, Lactobacillus und Streptococcus.

F: Sind die Mikrobiome von Katzen bei allen Individuen konsistent?

A: Nein, die Studie ergab sehr unterschiedliche Mikrobiome zwischen einzelnen Katzen, wobei ältere Katzen im Allgemeinen ein anderes Mikrobiom aufweisen als jüngere Tiere.

F: Welche Faktoren können die mikrobiellen Populationen von Katzen beeinflussen?

A: Die Ernährung, der Gesundheitszustand und die allgemeine Lebensumgebung der Katze gehören zu den Faktoren, die sich auf die Mikrobenpopulation bei Katzen auswirken können.

F: Wie beeinflussen die Gerüche von Katzen ihr Verhalten?

A: Die in den Düften von Katzen enthaltenen flüchtigen organischen Verbindungen sind für verschiedene Verhaltensweisen von entscheidender Bedeutung, einschließlich der Reviermarkierung, der Partneranziehung und der Abstoßung von Rivalen.

Quelle: Universität von Kalifornien, Davis