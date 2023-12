Montgomery County ergreift Maßnahmen gegen steigende Fälle von Urkundenbetrug

By

Zusammenfassung: Fälle von Urkundenbetrug in Montgomery County sind von ein bis zwei Beschwerden pro Monat im Jahr 2021 auf zwei bis drei Beschwerden pro Woche gestiegen. Der Bezirksschreiber versucht, das Bewusstsein für betrügerische Immobilienverkäufe durch die Verwendung falscher Unterschriften und fahrlässiger oder mitschuldiger Beglaubigungen zu schärfen. Die Staatsanwaltschaft von Montgomery County ermittelt derzeit in mehreren Fällen. In diesem Artikel wird das Problem des Urkundenbetrugs, seine Auswirkungen auf Immobilieneigentümer und die zu seiner Bekämpfung ergriffenen Maßnahmen untersucht.

Urkundenbetrug, ein Plan, bei dem betrügerische Eigentumsurkunden eingereicht werden, ist in Montgomery County zu einem wachsenden Problem geworden. Täter nutzen häufig Quit-Claim-Urkunden, eine schnelle Methode zur Eigentumsübertragung, mit gefälschten Unterschriften und Beglaubigungen. Sobald die Urkunde beurkundet ist, versucht der Betrüger, die Immobilie an ahnungslose Käufer zu verkaufen.

Auch wenn es sich hierbei nicht um ein neues Vorhaben handelt, untersucht die Staatsanwaltschaft des Montgomery County aktiv Fälle betrügerischer Eigentumsurkunden. Tatsächlich gab es bereits frühere Anklagen im Zusammenhang mit solchen Aktivitäten. Das Bezirksregisteramt hat mehrere Personen identifiziert, die ohne ordnungsgemäße Registrierung oder mit verdächtigen Aktivitäten als Notare auf Dokumenten erscheinen.

Urkundenbetrug kann jeden treffen, doch Immobilien von außerhalb der Stadt ansässigen Personen oder solche, die zur Miete oder zum Verkauf stehen, sind besonders gefährdet. Betrüger zielen häufig auf Online-Immobilienverkaufsplattformen wie Trulia ab, um potenzielle Opfer zu identifizieren. Das Montgomery County Auditor's Office, das für die Urkundenübertragungsabteilung des Landkreises zuständig ist, hat ebenfalls einen Anstieg betrügerischer Urkundenübertragungen festgestellt, die nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen. Das Montgomery County Recorder's Office betreibt ein kostenloses Benachrichtigungssystem namens Fraud Alert Notification System (FANS), um Immobilieneigentümer über alle Dokumenteneinreichungen im Zusammenhang mit ihren Immobilien auf dem Laufenden zu halten. Über dieses System können Immobilieneigentümer wählen, ob sie E-Mail-Benachrichtigungen, Briefe oder beides erhalten möchten, wenn eine Urkunde, Hypothek oder ein Pfandrecht für ihre eingetragenen Grundstücke hinterlegt wird.

Grundstückseigentümern wird empfohlen, sich entweder über die Website des Bezirksregisters oder in ihrem Büro bei FANS anzumelden. Der Landkreis setzt sich dafür ein, das Bewusstsein für Urkundenbetrug zu schärfen und proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um Immobilieneigentümer davor zu schützen, Opfer solcher betrügerischen Aktivitäten zu werden.