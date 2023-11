Call of Duty Modern Warfare 3 entfernt Waffentuning-Funktion zugunsten von Büchsenmacher-Verbesserungen

Call of Duty Modern Warfare 3, entwickelt von Sledgehammer Games in Zusammenarbeit mit Infinity Ward, soll nächste Woche erscheinen. Im Vorgriff auf die Veröffentlichung des Spiels hat Sledgehammer Games Details zum Fortschrittssystem des Spiels und zum Gunsmith, dem In-Game-Bildschirm zum Anpassen von Waffen, veröffentlicht. Eine bemerkenswerte Anpassungsfunktion wird im diesjährigen Spiel jedoch fehlen: Waffen-Tuning.

Laut dem Blogbeitrag von Sledgehammer Games basierte die Entscheidung, die Waffen-Tuning-Funktion zu entfernen, auf dem Feedback der Community. Die Entwickler gaben zu, dass das Waffentuning, das in früheren Teilen wie Modern Warfare II vorhanden war, nicht so intuitiv war, wie sie gehofft hatten. Aus diesem Grund beschlossen sie, sich stattdessen auf die Verbesserung des Anpassungserlebnisses von Gunsmith zu konzentrieren. Diese Änderung gilt sowohl für Modern Warfare II- als auch für Modern Warfare III-Waffen, die Modifikationen verwenden.

Die Entfernung des Waffentunings wirkt sich auch auf Call of Duty Warzone, den beliebten Battle-Royale-Modus, aus und gilt rückwirkend für die Waffen von Modern Warfare 2. Das bedeutet, dass vorgefertigte Ausrüstungen mit getunten Waffen möglicherweise auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden. Spieler können dadurch mit erheblichen Änderungen in der Waffenleistung rechnen.

Was die Spieldauer angeht, haben Spieler, die die digitale Edition von Modern Warfare 3 vorbestellt haben, bereits seit Donnerstag Zugriff auf den Einzelspieler-Teil. Einige Spieler haben jedoch berichtet, dass die Kampagne relativ kurz ist und etwa 3 bis 4 Stunden dauert. Auch wenn die Dauer kurz erscheinen mag, ist es wichtig zu beachten, dass Modern Warfare 3 eine direkte Fortsetzung des letztjährigen Modern Warfare 2 ist.

Was die Zukunft des Call of Duty-Franchise angeht, hat Microsoft letzten Monat nach einem langwierigen Rechtsstreit die Übernahme von Activision Blizzard abgeschlossen. Trotz dieses Eigentümerwechsels haben Xbox Game Studios und PlayStation vereinbart, die Präsenz der Franchise auf beiden Plattformen aufrechtzuerhalten und so „100 % Parität“ für Call of Duty auf allen Konsolen sicherzustellen.

