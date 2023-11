Neuer Artikel: Xboxs Werbeaktion für Call of Duty: Modern Warfare III

By

Xbox-Benutzer wurden heute mit einer prominenten Werbung begrüßt, die sie zum Kauf von Call of Duty: Modern Warfare III, der neuesten Folge der beliebten Gaming-Reihe, ermutigte. Der Begrüßungsbildschirm, der beim Einschalten der Konsole erschien, löste bei Spielern gemischte Reaktionen aus.

Während einige Xbox-Fans ihre Begeisterung für die neue Kampagne zum Ausdruck brachten und die Werbung eifrig begrüßten, zeigten sich andere weniger begeistert. „Das ist dumm. Ich spiele kein Call of Duty; Ich habe Call of Duty nie gekauft. Ich sollte meine Xbox nicht einschalten und das erste, was ich sehe, ist ein Add-on für ein Spiel oder irgendetwas anderes“, äußerte sich ein unzufriedener Benutzer.

Es wurden Vergleiche mit einer ähnlichen Werbeaktion für Starfield angestellt, einem weiteren mit Spannung erwarteten Spiel, das bei seiner Veröffentlichung im September einen kurzen Begrüßungsbildschirm erhielt. Es wurden Bedenken hinsichtlich der möglichen Aufdringlichkeit solcher Werbepraktiken in der Zukunft geäußert.

„Ich glaube nicht, dass es eine so große Sache ist, wenn es sich um eine Veranstaltung oder eine Erstveröffentlichung handelt, aber ich kann verstehen, warum es den Leuten nicht gefallen würde“, empfand ein anderer Benutzer Mitgefühl.

IGN hat Xbox um einen Kommentar gebeten, zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels jedoch keine Antwort erhalten.

Zusätzlich zum Begrüßungsbildschirm bietet Xbox auch einen herunterladbaren dynamischen Hintergrund mit dem beliebten Charakter Captain Price aus der Call of Duty-Reihe.

Dieser Werbeschub von Xbox für Call of Duty: Modern Warfare III erfolgt im Zuge der kürzlichen Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft für die unglaubliche Summe von 69 Milliarden US-Dollar. Während der Marketingvertrag von PlayStation für Call of Duty bis 2024 läuft, hat der neue Besitzer von Xbox das Unternehmen nicht davon abgehalten, den Erwerb des Kronjuwels aktiv zu fördern.

Call of Duty: Modern Warfare III wird schrittweise veröffentlicht, beginnend mit dem frühen Zugriff auf die Kampagne am 2. November für Vorbestellerkunden. Das Spiel wird die Handlung von Modern Warfare II fortsetzen und neue Elemente wie offene Kampfmissionen einführen. Der Mehrspielermodus wird am 10. November verfügbar sein.

FAQ:

F: Was ist Call of Duty: Modern Warfare III?

A: Call of Duty: Modern Warfare III ist ein äußerst beliebtes Videospiel und der neueste Teil der Call of Duty-Reihe.

F: Ist Call of Duty: Modern Warfare III auf Xbox verfügbar?

A: Ja, Call of Duty: Modern Warfare III ist zusammen mit anderen Plattformen auf Xbox verfügbar.

F: Was ist ein Begrüßungsbildschirm?

A: Ein Begrüßungsbildschirm ist ein Bild oder eine Werbung, die angezeigt wird, wenn eine Computer- oder Konsolenanwendung gestartet wird.

F: Wann erscheint Call of Duty: Modern Warfare III?

A: Der Vorabzugang zur Kampagne begann am 2. November 2022, der Mehrspielermodus wird am 10. November 2022 verfügbar sein.

F: Für welchen Preis hat Microsoft Activision Blizzard erworben?

A: Microsoft hat Activision Blizzard für 69 Milliarden US-Dollar übernommen.

