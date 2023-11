Jessica Gagen: Von Miss England zur Weltraumforscherin

By

Jessica Gagen, eine ehemalige Gewinnerin der Miss England, ist auf der Mission, Barrieren zu durchbrechen und ihren Traum, Astronautin zu werden, zu verwirklichen. Mit einem Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik von der University of Liverpool hat sich Jessica zum Ziel gesetzt, die erste Schönheitskönigin im Weltraum zu werden. Kürzlich kam sie ihrem Traum einen großen Schritt näher, indem sie die Gelegenheit bekam, ein Boeing Starliner-Raumschiff im Kennedy Space Center in Orlando, USA, zu „fliegen“.

Während ihres Besuchs in den Vereinigten Staaten hatte Jessica nicht nur die Gelegenheit, den Starliner-Simulator zu fliegen, sondern blickte auch mit Boeing-Mitarbeitern, die an der Entwicklung und dem Bau eines Space Shuttles arbeiten, hinter die Kulissen. Sie tauchte in die Welt der Weltraumforschung ein und gewann wertvolle Einblicke in die Arbeit auf diesem Gebiet.

Zusätzlich zu ihrer Zeit bei Boeing erhielt Jessica eine VIP-Tour durch das Kennedy Space Center und hatte die unglaubliche Gelegenheit, zwei Raketenstarts von Floridas Space Coast aus zu beobachten. Es war eine Traumreise, die alle ihre Erwartungen übertroffen hat.

Als Hauptrednerin auf der Ascend-Konferenz in Las Vegas, die von der Internationalen Raumstation organisiert wurde, teilte Jessica ihre Leidenschaft für die Förderung von Frauen und Kindern in MINT-Fächern. Ihr Ziel ist es, mehr Mädchen zu einer Karriere im Ingenieurwesen zu ermutigen und Stereotypen in der Branche zu brechen.

Seit ihrem Gewinn des Miss England-Titels ist Jessica zu einem Vorbild für angehende Wissenschaftler und Ingenieure geworden. Sie möchte ihre Plattform nutzen, um die nächste Generation über die vielfältigen Möglichkeiten in MINT-Bereichen und die Fähigkeiten aufzuklären, die das Ingenieurwesen bieten kann. Jessicas „Beauty with a Purpose“-Projekt mit dem Namen „The STEM Project“ konzentriert sich darauf, junge Köpfe zu inspirieren und das Potenzial verschiedener Arten des Ingenieurwesens aufzuzeigen.

Mit Blick auf die Zukunft hat Jessica auch den Ehrgeiz, lehrreiche Fernsehdokumentationen zu präsentieren und neue Technologien zu erforschen. Und wenn sie die Chance dazu hätte, würde sie die Gelegenheit, ins All zu reisen, gerne annehmen.

Boeings Starliner-Raumschiff hat bereits zwei unbemannte Testflüge absolviert, wobei der zweite erfolgreich die Internationale Raumstation erreichte. Jessica verfolgt weiterhin ihre Träume und wird im März am 71. Miss World-Wettbewerb in Mumbai, Indien, teilnehmen.

FAQ:

F: Was ist Jessica Gagens Traum?

A: Jessica Gagens Traum ist es, Astronautin und die erste Schönheitskönigin im Weltraum zu werden.

F: Welchen Bildungshintergrund hat Jessica?

A: Jessica Gagen hat einen Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik von der University of Liverpool.

F: Was ist Jessicas Schönheit an einem Zweckprojekt?

A: Jessicas „Schönheit mit Sinn“-Projekt heißt „The STEM Project“ und zielt darauf ab, die nächste Generation über die verschiedenen Arten des Ingenieurwesens und die Möglichkeiten in MINT-Bereichen aufzuklären.

F: War Jessica an weltraumbezogenen Aktivitäten beteiligt?

A: Ja, Jessica hatte die Gelegenheit, einen Boeing Starliner-Raumschiffsimulator zu fliegen und besuchte das Kennedy Space Center, wo sie zwei Raketenstarts miterlebte.

