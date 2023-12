Rekordzahl invasiver Karpfen, die im Mississippi gefangen wurden

Zusammenfassung: Wildschutzbehörden haben erfolgreich eine beträchtliche Anzahl invasiver Karpfen aus dem Mississippi in der Nähe von Trempealeau, Wisconsin, gefangen. Das Minnesota Department of Natural Resources hat den bisher größten Einzelfang invasiver Karpfen in Minnesota getätigt, darunter 296 Silberkarpfen, 23 Graskarpfen und 4 Dickkopfkarpfen. Diese Karpfen, die ursprünglich in die USA importiert wurden, um Probleme in der Aquakultur zu kontrollieren, sind zu einer Bedrohung für einheimische Arten und Ökosysteme geworden, da sie sich über Flüsse und Bäche nach Norden ausbreiten. Der Kampf, sie aus den Großen Seen fernzuhalten, ist von entscheidender Bedeutung für den Schutz der Fischereiindustrie im Wert von 7 Milliarden US-Dollar.

In einer bahnbrechenden Leistung gelang den Wildschutzbehörden der rekordverdächtige Fang invasiver Karpfen im Mississippi. Das Ministerium für natürliche Ressourcen von Minnesota hat in der Nähe von Trempealeau, Wisconsin, insgesamt 296 Silberkarpfen, 23 Graskarpfen und 4 Karpfenkarpfen erfolgreich gefangen. Dieses Ereignis markiert den umfangreichsten Einzelfang invasiver Karpfen in der Geschichte Minnesotas. Die große Anzahl gefangener Karpfen gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen auf einheimische Arten und Ökosysteme.

Ursprünglich wurden diese Karpfen in den 1960er und 1970er Jahren in die USA importiert, um Probleme in Aquakulturfarmen zu lösen. Durch unbeabsichtigte Freisetzungen und Überschwemmungen gelangten sie jedoch in den Mississippi und haben sich seitdem in Flüssen und Bächen im mittleren Teil des Landes ausgebreitet. Karpfen, die für ihren unersättlichen Appetit bekannt sind, können an einem Tag bis zu 40 % ihres Körpergewichts fressen. Dadurch sind sie äußerst effizient darin, einheimische Arten zu verdrängen und aquatische Ökosysteme zu stören.

Obwohl keine genaue Schätzung der invasiven Karpfenpopulation in den USA verfügbar ist, geht man davon aus, dass sie in die Millionen geht. Wildschutzbehörden sind besonders besorgt darüber, sie aus den Großen Seen fernzuhalten, da ihre Anwesenheit eine erhebliche Bedrohung für die Fischereiindustrie der Region im Wert von 7 Milliarden US-Dollar darstellen könnte.

Grace Loppnow, die Koordinatorin für invasive Karpfen des Minnesota DNR, stellte fest, dass die Anzahl der gefangenen Karpfen zwar Anlass zur Sorge gibt, es aber wahrscheinlich ist, dass sie sich flussaufwärts bewegt haben und nicht in den Gewässern von Minnesota geschlüpft sind. Proaktive Maßnahmen zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung und zur Kontrolle der Population invasiver Karpfen haben für die Wildschutzbehörden nach wie vor höchste Priorität.

