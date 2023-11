Raumsonde Lucy entdeckt Mini-Mondbegleiter bei Asteroidenbesuch

By

Bei einem bemerkenswerten Fund der NASA-Raumsonde Lucy wurde entdeckt, dass ein kleiner Asteroid namens Dinkinesh seinen eigenen Miniatur-Kumpel hat. Die Entdeckung wurde während eines Vorbeiflugs an Dinkinesh gemacht, das 300 Millionen Meilen entfernt im Hauptasteroidengürtel jenseits des Mars liegt.

Die Raumsonde Lucy hat ein Bild des Asteroidenpaares aufgenommen, als es etwa 270 Meilen von ihnen entfernt war. Die Analyse der zur Erde zurückgesendeten Daten und Bilder bestätigte, dass Dinkinesh einen Durchmesser von lediglich einer halben Meile (790 Meter) hat, während sein Begleitmond nur eine winzige Zehntelmeile (220 Meter) groß ist.

Diese unerwartete Entdeckung bringt neue Spannung in die Lucy-Mission, die darauf abzielt, die größeren und rätselhafteren trojanischen Asteroiden in der Nähe von Jupiter zu untersuchen. Lucy wurde 2021 gestartet und wird voraussichtlich 2027 den ersten dieser trojanischen Asteroiden erreichen und über einen Zeitraum von mindestens sechs Jahren umfangreiche Erkundungen durchführen. Ursprünglich war geplant, sieben Asteroiden anzugreifen, die Mission hat ihre Liste erweitert und umfasst nun insgesamt 11 Ziele.

Interessanterweise hat der Name Dinkinesh eine Bedeutung, da er in der amharischen Sprache Äthiopiens „Du bist wunderbar“ bedeutet. Die Bedeutung dieser Entdeckung stimmt wirklich mit ihrem Namen überein, wie Hal Levison, der leitende Wissenschaftler des Southwest Research Institute, sein Staunen in einer Erklärung zum Ausdruck brachte.

FAQ:

F: Was ist das Raumschiff Lucy?

A: Die Raumsonde Lucy ist eine NASA-Mission zur Untersuchung trojanischer Asteroiden, die sich in der Nähe von Jupiter befinden.

F: Wie groß sind der Asteroid Dinkinesh und sein Mondbegleiter?

A: Dinkinesh hat einen Durchmesser von nur einer halben Meile (790 Meter), während sein Mondbegleiter nur eine Zehntelmeile (220 Meter) groß ist.

F: Welche Bedeutung hat der Name Dinkinesh?

A: Der Name Dinkinesh bedeutet in der amharischen Sprache Äthiopiens „Du bist wunderbar“.