Millionäre kehren nach New York City zurück, während Geringverdiener abwandern

Ein aktueller Bericht des gemeinnützigen Fiscal Policy Institute zeigt einen überraschenden Trend in New York City: Millionäre strömen zurück in die Stadt, während Einwohner mit einem Einkommen von weniger als 172,000 US-Dollar wegziehen. Dieses Phänomen weist auf eine bedeutende Veränderung in der Wirtschaftslandschaft der Stadt hin.

Während New York City während der Pandemie eine kurze Phase der Erleichterung für Geringverdiener erlebte, kehren nun Besserverdiener zurück und erleben einen Vermögenszuwachs. Die Analyse der ACS-Daten im Bericht zeigt, dass die Stadt trotz des Verlusts von 2,400 Millionären von 2020 bis 2022 im gleichen Zeitraum 17,500 Millionäre hinzugewonnen hat.

Im Gegensatz dazu entscheiden sich New Yorker mit geringerem Einkommen dafür, die Stadt zu verlassen. Der Bericht hebt hervor, dass Personen mit einem Einkommen zwischen 32,000 und 65,000 US-Dollar am wahrscheinlichsten abwandern. Über 65,000 New Yorker in dieser Einkommensklasse sind von 2017 bis 2022 umgezogen, verglichen mit etwas mehr als 50,000 New Yorkern, die über 172,000 US-Dollar verdienen. Insgesamt verließen in diesem Fünfjahreszeitraum fast 200,000 New Yorker, die weniger als 172,000 US-Dollar verdienten, die Stadt.

Die Gründe für diese Ungleichheit sind auf die wirtschaftliche Erholung New Yorks nach der Pandemie zurückzuführen. Zunächst erlebte die Stadt eine Massenflucht von Gutverdienern, die aus der Ferne arbeiten konnten. Dadurch sanken die Mieten und einige Bewohner konnten sich Wohnraum leisten, der zuvor unerschwinglich war. Allerdings kehrte sich die Situation schließlich um, als die Mieten wieder zu steigen begannen. Im Oktober 2023 stieg der mittlere Mietpreis in Manhattan im Vergleich zum Vorjahr um 4.6 %.

Der Bericht hebt auch das wachsende Wohlstandsgefälle in der Stadt hervor. Während die Einkommen der reichen New Yorker deutlich stiegen, hatte die Mittelschicht Mühe, mit den steigenden Kosten Schritt zu halten. Die sich verändernde Wirtschaftslandschaft führte zum Abzug der Mittelschicht und eröffnete Millionären die Möglichkeit, einzuziehen und zu den Einnahmen der Stadt beizutragen.

Interessanterweise flohen diese nicht aus der Stadt, selbst als die Steuern für die Personen mit dem höchsten Einkommen angehoben wurden. Der Bericht legt nahe, dass sie, selbst wenn sie umziehen, wahrscheinlich in Hochsteuerstaaten umziehen werden, was darauf hindeutet, dass die Besteuerung der Reichen eine praktikable Lösung sein könnte, um Ungleichheit zu bekämpfen und Einnahmen für die Stadt zu generieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Dynamik der New Yorker Wirtschaft verändert hat: Millionäre kehren zurück und Geringverdiener gehen. Dieser Trend unterstreicht die Herausforderungen, mit denen die Mittelschicht konfrontiert ist, und das wachsende Wohlstandsgefälle innerhalb der Stadt.