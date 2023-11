Microsoft konsolidiert Projektmanagementdienste, um die Teamzusammenarbeit zu verbessern

Microsoft optimiert seine Projektmanagementdienste, um die Effizienz und Zusammenarbeit für kleine Teams und Unternehmen zu verbessern. Kürzlich auf der Ignite-Veranstaltung des Unternehmens angekündigt, wird Microsoft seine Aufgabenverwaltungs- und Planungstools, darunter Microsoft To Do, Microsoft Planner und Microsoft Project für das Web, in einem einheitlichen Erlebnis namens Microsoft Planner zusammenführen.

Das neue Microsoft Planner-Erlebnis wird zunächst im Frühjahr 2024 in der Planner-App in Microsoft Teams eingeführt, später im Jahr folgt eine Webversion. Bestehende Tasks by Planner- und To Do-Apps in Microsoft Teams werden ebenfalls unter dem Namen „Planner“ umbenannt. Darüber hinaus wird Microsoft Project für das Web in den kommenden Monaten einem ähnlichen Umbenennungsprozess in Planner unterzogen. Aktuelle Benutzer können davon ausgehen, dass sie nach dem Update weiterhin Zugriff auf dieselben Funktionen haben.

Durch die Integration KI-fähiger Funktionen möchte Microsoft Planner eine zentralisierte Plattform für die Verwaltung der Arbeit einer Vielzahl von Mitarbeitern bereitstellen, von Informationsarbeitern über Mitarbeiter an vorderster Front bis hin zu Projektmanagern. Die neuen Funktionen erleichtern die Aufgabenerkennung, bieten Planungs- und Ressourcenbeschaffungstools für die Erstellung von Projektplänen und führen eine KI-Integration namens Copilot ein. Copilot unterstützt Benutzer bei der Planerstellung durch Textaufforderungen, schlägt Ziele vor und schlägt neue Aufgaben vor, während sich Pläne entwickeln.

Während spezifische Details zum neuen Planner-Erlebnis rar sind, ist unklar, ob Funktionen der bestehenden Planner- und To-Do-Apps auslaufen werden. Die Entscheidung von Microsoft, seine Planungstools zu vereinheitlichen, deutet jedoch auf einen strategischen Schritt hin, um effektiver mit konkurrierenden Aufgabenverwaltungsangeboten wie Trello, Asana und Airtable zu konkurrieren. Durch die Konsolidierung seiner Produkte möchte Microsoft eine umfassende Lösung bereitstellen, die vergleichbare Funktionen bietet und gleichzeitig seine umfangreiche Suite an Produktivitätstools nutzt.

Häufigste Fragen

1. Wann wird das neue Microsoft Planner-Erlebnis verfügbar sein?

Das neue Microsoft Planner-Erlebnis wird im Frühjahr 2024 in der Planner-App in Microsoft Teams eingeführt.

2. Wird es eine Webversion des neuen Microsoft Planner geben?

Ja, eine Webversion des neuen Microsoft Planner wird später im selben Jahr auf die erste Veröffentlichung in Microsoft Teams folgen.

3. Welche Änderungen werden an den bestehenden Aufgaben-Apps von Planner und To Do vorgenommen?

Die bestehenden Aufgaben-Apps von Planner und To Do in Microsoft Teams werden in „Planner“ umbenannt.

4. Wird Microsoft Project für das Web auch in Planner umbenannt?

Ja, auch Microsoft Project für das Web wird in den kommenden Monaten einem Umbenennungsprozess in Planner unterzogen.

5. Wie wird KI in das neue Microsoft Planner-Erlebnis integriert?

Das neue Planner-Erlebnis wird KI-fähige Funktionen umfassen, beispielsweise eine KI-Integration namens Copilot. Copilot unterstützt Benutzer bei der Planerstellung durch Textaufforderungen, schlägt Ziele vor und schlägt neue Aufgaben vor.