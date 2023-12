Microsoft wird kritisiert, weil es Controller von Drittanbietern verbietet und die Zugänglichkeit von Spielen einschränkt

By

Microsoft, bekannt für seine Bemühungen um die Barrierefreiheit von Videospielen, sah sich kürzlich mit Gegenreaktionen konfrontiert, weil es die Verwendung von Controllern von Drittanbietern auf seinen Xbox-Konsolen verbot. Während das Unternehmen behauptet, dass das Verbot dazu dient, die Qualität und Sicherheit der Controller von Spielern zu gewährleisten, hat es Bedenken bei Spielern mit Behinderungen geweckt, die aus Gründen der Barrierefreiheit auf diese Geräte angewiesen sind.

Barrierefreiheit beim Spielen wird oft übersehen, ist aber ein wichtiger Aspekt der sozialen Integration von Menschen mit Behinderungen. Da es weltweit Millionen behinderter Menschen gibt, darunter 6.2 Millionen in Kanada und 61 Millionen in den Vereinigten Staaten, ist es von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass sie sinnvolle Möglichkeiten haben, an barrierefreien Formen der Unterhaltung teilzunehmen.

Im Jahr 2018 machte Microsoft mit der Einführung des Xbox Adaptive Controllers erhebliche Fortschritte bei der Barrierefreiheit von Videospielen. Mit diesem anpassbaren Controller können Spieler externe Geräte wie Fußpedale, Joysticks, Tasten und Schalter anschließen und so auch Personen mit eingeschränkter Mobilität das Spielen ermöglichen. Die Veröffentlichung des Xbox Adaptive Controllers markierte einen Meilenstein für die Barrierefreiheit im Gaming und erhielt großes Lob.

Das jüngste Verbot von Controllern von Drittanbietern durch Microsoft wurde jedoch als Rückschritt in ihrem Engagement für Barrierefreiheit angesehen. Während Geräte, die mit dem Xbox Adaptive Controller kompatibel sind, von dem Verbot ausgenommen sind, schränkt es die Möglichkeiten für Spieler mit Behinderungen ein, die auf andere Geräte von Drittanbietern angewiesen sind. Behinderung ist individuell und was für den einen funktioniert, funktioniert möglicherweise nicht für den anderen. Der Xbox Adaptive Controller ist keine universelle Lösung.

Darüber hinaus gibt es Nachteile beim Xbox Adaptive Controller selbst. Es ist nicht mit allen externen Geräten kompatibel, beispielsweise Computermäusen, die manche Gamer bevorzugen. Darüber hinaus können die Kosten für die Steuerung und ihr Zubehör für viele behinderte Menschen ein Hindernis darstellen, da sie eher in Armut leben und weniger verdienen als ihre nichtbehinderten Altersgenossen.

Die Gegenreaktion gegen das Microsoft-Verbot unterstreicht die historische Missachtung behinderter Spieler durch die Videospielindustrie. Spieler mit Behinderungen sind zu Recht besorgt über die Auswirkungen auf die Barrierefreiheit und die damit verbundenen Einschränkungen. Für die Branche ist es von entscheidender Bedeutung, die Bedürfnisse behinderter Spieler zu erkennen und darauf einzugehen, um eine wirklich integrative und zugängliche Spielumgebung zu schaffen.