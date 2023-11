Neuer Spielmodus und Early-Access-Updates für Against the Storm

Der Herausgeber Hooded Horse hat angekündigt, dass das beliebte Spiel Against the Storm nächsten Monat mit einem mit Spannung erwarteten Update 1.0 den Early Access verlässt. Mit diesem Update wird ein brandneuer Spielmodus namens „Queen's Hand“ eingeführt, der speziell darauf ausgelegt ist, erfahrene Spieler mit einzigartigen Regeln und Belohnungen herauszufordern.

Against the Storm wird als „Dark-Fantasy-Städtebauer“ beschrieben und lässt Spieler in eine postapokalyptische Welt eintauchen, in der sie angesichts verheerender Regenfälle die Zivilisation wieder aufbauen müssen. Als Vizekönig der Königin führen die Spieler eine vielfältige Gruppe von Überlebenden an, darunter Menschen, Biber, Eidechsen, Füchse und Harpyien. Gemeinsam müssen sie die Wildnis zurückerobern und der Menschheit eine Zukunft sichern.

Einer der aufregendsten Aspekte des kommenden Updates ist die Hinzufügung von Queen's Hand. Dieser Spielmodus stellt Spieler vor die ultimative Herausforderung, das Adamantine Seal innerhalb eines einzigen Zyklus neu zu schmieden. Als härteste Herausforderung im Spiel wird Queen's Hand selbst die erfahrensten Spieler an ihre Grenzen bringen.

Während der Early-Access-Phase hat Against the Storm eine bedeutende Weiterentwicklung erfahren, mit regelmäßigen Inhaltsaktualisierungen alle zwei Wochen. Diese Aktualisierungen haben eine Vielzahl größerer und kleinerer Änderungen am Spiel mit sich gebracht, darunter die Hinzufügung neuer Arten wie das Volk der Füchse und Verbesserungen der Endspielmechanik. Hooded Horse hat erklärt, dass dieser Aktualisierungsrhythmus bis zur vollständigen Veröffentlichung des Spiels fortgesetzt wird.

Mit seinem fesselnden Gameplay und der fesselnden Erzählung hat Against the Storm eine treue Fangemeinde gewonnen. Auf Steam hat das Spiel eine überwältigend positive Nutzerbewertung von 95 % von fast 14,500 Rezensionen erhalten. Die Spieler haben die immersive Spielmechanik und das herausfordernde Gameplay gelobt.

Fans von Against the Storm können sich auf die offizielle Veröffentlichung des Spiels am 8. Dezember freuen. Das Spiel ist nicht nur im Microsoft Store erhältlich, sondern wird dank einer kürzlichen Partnerschaft mit Microsoft auch in die PC Game Pass-Bibliothek aufgenommen. Diese Zusammenarbeit wird das Spiel einem noch größeren Publikum zugänglich machen und Game Pass-Abonnenten ein neues und aufregendes Erlebnis bieten.

Egal, ob Sie ein erfahrener Spieler oder Neuling in diesem Genre sind, das kommende Update von Against the Storm verspricht ein unvergessliches Spielerlebnis. Bereiten Sie sich auf die Herausforderungen einer verwüsteten Welt vor und bauen Sie die Zivilisation allen Widrigkeiten zum Trotz wieder auf.

FAQ

1. Was ist Against the Storm?

Against the Storm ist ein dunkles Fantasy-Städtebauspiel, in dem Spieler die Zivilisation in einer postapokalyptischen Welt, die von unerbittlichen Regenfällen heimgesucht wird, wieder aufbauen.

2. Wann verlässt Against the Storm den Early Access?

Against the Storm wird voraussichtlich den Early Access verlassen und das Update 1.0 am 8. Dezember veröffentlichen.

3. Wie heißt der neue Spielmodus?

Der neue Spielmodus heißt Queen's Hand und wurde speziell entwickelt, um erfahrene Spieler mit einzigartigen Regeln und Belohnungen herauszufordern.

4. Auf welchen Plattformen wird Against the Storm verfügbar sein?

Against the Storm wird im Microsoft Store erhältlich sein und auch in der PC Game Pass-Bibliothek enthalten sein.

5. Welche Updates wurden während der Early-Access-Phase vorgenommen?

Während des frühen Zugriffs hat Against the Storm regelmäßige Inhaltsaktualisierungen erhalten, darunter die Hinzufügung neuer Arten und Verbesserungen der Endspielmechanik.

Quellen: [IGN](https://www.ign.com/)