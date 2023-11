Digitale Transformation: KI-Fortschritte revolutionieren die Arbeit im Jahr 2024

By

Während wir uns dem neuen Jahr nähern, verändert der Einfluss der KI-Fortschritte auf verschiedene Branchen weiterhin die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird. Microsoft Ignite, eine Plattform, die die neuesten von Microsoft entwickelten Technologien hervorhebt, zeigt das immense Potenzial von KI bei der Transformation von Arbeitsabläufen.

Einer der bedeutendsten Fortschritte ist Microsofts Copilot für Microsoft 365, der darauf abzielt, digitale Schulden zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und es Einzelpersonen zu ermöglichen, sich auf einzigartige menschliche Aufgaben zu konzentrieren. Aktuelle Forschungsergebnisse anhand von Umfragen und Experimenten belegen die konkreten Vorteile von Copilot:

– 70 % der Benutzer berichteten von einer gesteigerten Produktivität, während 68 % eine Verbesserung der Qualität ihrer Arbeit feststellten. Darüber hinaus gaben 68 % an, dass es ihren kreativen Prozess ankurbelt.

– Insgesamt waren die Benutzer bei bestimmten Aufgaben wie Suchen, Schreiben und Zusammenfassen um 29 % schneller.

– Mit Copilot konnten Benutzer verpasste Besprechungen fast viermal schneller nachholen.

– 64 % der Benutzer gaben an, weniger Zeit mit der Bearbeitung von E-Mails zu verbringen.

– 87 % der Benutzer fanden es einfacher, mit Copilot einen ersten Entwurf zu starten.

– 75 % der Benutzer bestätigten, dass Copilot durch das schnelle Auffinden benötigter Dateien Zeit spart.

– 77 % der Benutzer äußerten eine Zurückhaltung, Copilot aufzugeben, nachdem sie die Vorteile erfahren hatten.

Bei über 100 Nachrichtenankündigungen bei Microsoft Ignite liegt der Fokus auf mehreren Facetten einer KI-Forward-Strategie. Microsoft revolutioniert die Cloud-Infrastruktur durch die Optimierung von Hardware und Software auf allen Ebenen. Die Partnerschaften des Unternehmens mit OpenAI und die Integration von ChatGPT-Funktionen in Kollaborationstools unterstreichen ihr Engagement für KI-Innovationen.

Insbesondere kündigt Microsoft zwei neue Chips an: Azure Maia und Azure Cobalt. Azure Maia ist ein AI Accelerator-Chip, der für cloudbasiertes Training und Inferenz von KI-Workloads entwickelt wurde, während Azure Cobalt ein cloudnativer Chip ist, der für allgemeine Workloads optimiert ist. Diese Chips verbessern die Leistung, Energieeffizienz und Kosteneffizienz von Azure-Diensten.

Darüber hinaus baut Microsoft seine Partnerschaften mit Siliziumanbietern aus und bietet Kunden so mehr Infrastrukturoptionen. Dazu gehören die Hinzufügung beschleunigter virtueller AMD MI300X-Maschinen und die Vorschau der virtuellen Maschinen der NVIDIA H100- und H200-Serie, die für KI-Training und Inferenz optimiert sind.

Darüber hinaus gehen die Copilot-Angebote von Microsoft über die individuelle Produktivität hinaus und transformieren Geschäftsprozesse für verschiedene Rollen und Funktionen. Beispiele hierfür sind Copilot für Microsoft 365, Copilot Studio, Copilot for Service (Kundendienstunterstützung) und Copilot in Microsoft Dynamics 365 Guides (für Mitarbeiter an vorderster Front).

Zu Beginn des Jahres 2024 ist es offensichtlich, dass die Fortschritte im Bereich der KI die Arbeit branchenübergreifend weiterhin revolutionieren werden. Das transformative Potenzial von Technologien wie Copilot und der Fokus von Microsoft auf die Optimierung der Cloud-Infrastruktur stellen sicher, dass sich Unternehmen im Zeitalter der KI anpassen und erfolgreich sein können.

FAQ

Was ist Copilot für Microsoft 365?

Copilot für Microsoft 365 ist ein von Microsoft entwickeltes Tool, das digitale Schulden reduziert, die Produktivität steigert und es Benutzern ermöglicht, sich auf ihre einzigartigen menschlichen Aufgaben zu konzentrieren.

Welche Vorteile bietet die Verwendung von Copilot?

Laut einer von Microsoft durchgeführten Studie berichteten Copilot-Benutzer über eine höhere Produktivität, eine verbesserte Arbeitsqualität, eine schnellere Aufgabenerledigung und einen geringeren Zeitaufwand für die E-Mail-Verarbeitung.

Was sind die neuen Fortschritte in der Cloud-Infrastruktur von Microsoft?

Microsoft hat zwei neue Chips eingeführt, Azure Maia und Azure Cobalt, die cloudbasierte KI-Workloads optimieren. Darüber hinaus bauen sie Partnerschaften mit Siliziumanbietern aus, um Kunden eine breite Palette an Infrastrukturoptionen anzubieten.

Wie erweitert Microsoft das Copilot-Erlebnis?

Microsoft bietet verschiedene Copilot-Lösungen für unterschiedliche Rollen und Funktionen an, darunter Copilot für Microsoft 365, Copilot Studio zur Anpassung, Copilot for Service für den Kundenservice-Support und Copilot in Microsoft Dynamics 365 Guides für Frontline-Mitarbeiter.

Wie werden KI-Fortschritte die Arbeit im Jahr 2024 revolutionieren?

KI-Fortschritte wie Copilot und die Optimierung der Cloud-Infrastruktur werden im Jahr 2024 und darüber hinaus weiterhin Prozesse rationalisieren, die Produktivität verbessern und die Zukunft der Arbeit branchenübergreifend gestalten.