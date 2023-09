Microsoft stellt im September-Event das aktualisierte Surface Go 4-Tablet vor

Microsoft bereitet sich auf die bevorstehende Veranstaltung am 21. September vor, bei der das Unternehmen voraussichtlich seine Surface-Geräte der nächsten Generation vorstellen wird. Während die Pläne von Google und Apple für ihre jeweiligen Veranstaltungen bereits bekannt sind, ist es Microsoft gelungen, seine Surface-Produkte weitgehend geheim zu halten. Ein aktueller Bericht von WinFuture hat jedoch Aufschluss darüber gegeben, was von der Veranstaltung zu erwarten ist.

Dem Bericht zufolge wird Microsoft drei neue Surface-Produkte auf den Markt bringen, es wird jedoch kein High-End-Tablet Surface Pro 10 geben, wie einige erwartet hatten. Stattdessen wird der Fokus auf dem aktualisierten Surface Go 4 liegen, das voraussichtlich budgetfreundlicher sein wird. Obwohl unklar ist, ob es den Namen Surface Go 4 tragen wird, soll das Tablet angeblich über einen Intel N200 Quad-Core-SoC aus der „Alder Lake N“-Familie verfügen.

Das Surface Go 4 wird Berichten zufolge drei Speicheroptionen bieten: 64 GB, 128 GB und 256 GB, alle gepaart mit 4 GB RAM. Es wird voraussichtlich ein ähnliches optisches Design wie sein Vorgänger haben und voraussichtlich im Oktober zum Kauf angeboten.

Auch wenn die Veranstaltung möglicherweise nicht so auffällig ist wie frühere Microsoft-Veranstaltungen, da für das Surface Laptop Go 2 und das Surface Laptop Studio nur geringfügige Upgrades erwartet werden, besteht dennoch die Möglichkeit einer überraschenden Ankündigung bezüglich der Surface Pro-Reihe. Der Schwerpunkt scheint jedoch auf dem günstigeren und tragbareren Surface Go 4 zu liegen, das sich an Benutzer mit Produktivitätsanforderungen richtet.

Quellen: WinFuture