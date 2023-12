Microsofts potenzieller Plan für werbefinanziertes Xbox Cloud Gaming

Der Xbox Cloud Gaming-Dienst von Microsoft bietet derzeit kostenlosen Zugang zu Fortnite, es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass das Unternehmen in Zukunft werbefinanziertes Spiele-Streaming einführen könnte. In einem Interview beim Wells Fargo TMT Summit erwähnte Tim Stuart, CFO von Microsoft Gaming, die Möglichkeit, Benutzern das Ansehen einer kurzen Anzeige im Austausch für ein paar Stunden Spiele-Streaming zu ermöglichen.

Stuarts Kommentare deuten darauf hin, dass Microsoft diesen Ansatz für Regionen in Betracht zieht, in denen Konsolenbesitz nicht so weit verbreitet ist, wie etwa Afrika, Indien und Südostasien. In diesen Märkten, in denen Smartphones weiter verbreitet sind als herkömmliche Spielgeräte, könnte eine werbefinanzierte Version von Xbox Cloud Gaming ein tragfähiges Geschäftsmodell sein.

Es bleibt jedoch ungewiss, ob Microsoft diese Abonnementoption tatsächlich umsetzen wird. Berichten zufolge hat sich die Entwicklung von Xbox Cloud Gaming in den letzten Monaten verlangsamt, und Pläne, bestehende Spielebibliotheken zu unterstützen und eine separate Abonnementversion des Dienstes zu starten, wurden verworfen.

Dennoch erforscht Microsoft aktiv das Potenzial von Xbox Cloud Gaming. Derzeit können Benutzer über den Dienst kostenlos auf Fortnite zugreifen, was die Marketingkraft von Cloud-Gaming unter Beweis stellt. Die internen E-Mails von Microsoft, die im Fall FTC vs. Microsoft veröffentlicht wurden, deuten auch auf Pläne zur Ausweitung von Cloud-Gaming auf PC-Spiele hin, wodurch die auf Xbox Cloud Gaming verfügbare Bibliothek erheblich erweitert werden könnte.

Darüber hinaus hat Microsoft die Maus- und Tastaturunterstützung für Xbox Cloud Gaming getestet, allerdings nur auf der Xbox-Konsolenseite und nicht auf dem PC.

Obwohl die Zukunft des werbefinanzierten Spiele-Streamings auf Xbox Cloud Gaming ungewiss ist, zeigen die Überlegungen von Microsoft die Bereitschaft des Unternehmens, alternative Geschäftsmodelle zu erkunden, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Die Beliebtheit von Cloud-Gaming nimmt zu und Microsoft positioniert sich aktiv als wichtiger Akteur in diesem aufstrebenden Markt.