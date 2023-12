Microsoft erwägt werbefinanziertes Spiele-Streaming auf Xbox Cloud Gaming

Microsoft prüft die Möglichkeit, werbefinanziertes Spiele-Streaming über seinen Xbox Cloud Gaming-Dienst (xCloud) anzubieten. In einem Interview beim Wells Fargo TMT Summit erwähnte Tim Stuart, CFO von Microsoft Gaming, die Idee, dass Benutzer im Austausch für kostenloses Spiele-Streaming Werbung ansehen.

Stuart betonte, dass dieser Ansatz besonders effektiv in Regionen wie Afrika, Indien und Südostasien sein könnte, wo der Besitz von Konsolen nicht so verbreitet ist wie die Nutzung von Mobiltelefonen. Durch das Anbieten von kostenlosem Spiele-Streaming im Austausch für eine kurze Werbung könnte Microsoft ein größeres Publikum erschließen und Spielerlebnisse in Regionen bieten, in denen die Konsole traditionell nicht an erster Stelle steht.

Während Stuarts Kommentare darauf hindeuten, dass Microsoft diesen neuen Ansatz aktiv in Betracht zieht, ist nicht klar, ob in Zukunft ein werbefinanziertes Abonnement eingeführt wird. Quellen innerhalb von Microsoft haben darauf hingewiesen, dass sich die Arbeit an Xbox Cloud Gaming in den letzten Monaten verlangsamt hat und zuvor angekündigte Funktionen, wie etwa die Unterstützung der bestehenden Spielebibliothek, verzögert oder gestrichen wurden.

Microsoft hat jedoch Interesse daran gezeigt, die Funktionen von Xbox Cloud Gaming zu erweitern. Derzeit bietet der Dienst kostenlosen Zugang zu Fortnite, andere Spiele sind jedoch noch nicht enthalten. Interne E-Mails aus dem Fall FTC gegen Microsoft enthüllten Pläne, PC-Spiele über die Cloud zu streamen, was möglicherweise die Bibliothek für Xbox Cloud Gaming-Benutzer erweitert.

Darüber hinaus hat Microsoft die Maus- und Tastaturunterstützung für Xbox Cloud Gaming getestet und sich dabei hauptsächlich auf die Konsolenseite und nicht auf den PC konzentriert. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass Microsoft aktiv nach verschiedenen Wegen sucht, um das Xbox Cloud Gaming-Erlebnis zu verbessern und mehr Spieler für seinen Dienst zu gewinnen.

Während eine werbefinanzierte Version von Xbox Cloud Gaming nicht bestätigt ist, würde sie zweifellos einen neuartigen Ansatz für das Spiele-Streaming bieten und könnte den Weg für eine bessere Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit in Regionen mit begrenztem Zugang zu Konsolen oder Gaming-PCs ebnen.