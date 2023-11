Microsoft Teams vereinheitlicht Planungstools: Eine neue Ära der Zusammenarbeit

By

Microsoft möchte die Zusammenarbeit im Team mit seinem Plan zur Integration seiner Planungstools, darunter Microsoft To Do, Microsoft Planner und Microsoft Project für das Web, revolutionieren. Auf der Ignite-Konferenz stellte der Softwareriese seinen ehrgeizigen Plan vor, ein einheitliches Erlebnis innerhalb von Microsoft Teams zu schaffen, das im Frühjahr 2024 auf den Markt kommen soll, gefolgt von einer Webversion später im selben Jahr. Dieses neue Unternehmen trägt den treffenden Namen „Microsoft Planner“, eine allumfassende Plattform zur Optimierung der Aufgabenverwaltung und Projektplanung.

Um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen, werden Aufgaben von Planner und die To-Do-App in Microsoft Teams umgehend in Planner umbenannt. Andererseits wird die Umbenennung von Microsoft Project für das Web ein schrittweiser Prozess sein und voraussichtlich in den kommenden Monaten erfolgen.

Das Besondere an diesem neuen Microsoft Planner ist die Integration der KI-Technologie. Ähnlich wie seine Gegenstücke wird Planner einen KI-Copiloten enthalten, der die Produktivität deutlich steigert. Dieser intelligente Assistent unterstützt Sie bei der Planung von Aufgaben, schlägt neue Ideen vor und ermöglicht es Benutzern, ihre Ziele schneller zu erreichen. Mit dieser Innovation ist Microsoft bestrebt, eine Komplettlösung bereitzustellen, die vielfältige Planungsanforderungen von einfach bis komplex abdeckt.

Das Hauptziel dieser Zusammenführung besteht darin, drei unterschiedliche Planungserfahrungen auf einer zentralen Plattform zusammenzuführen. Dieser einheitliche Ansatz bietet Benutzern die Möglichkeit, nahtlos zwischen To-Do-Listen, Planungstools im Kanban-Stil und umfassendem Projektmanagement zu wechseln. Fachleute auf allen Ebenen werden von dieser vielseitigen Plattform profitieren, die es Teams und Einzelpersonen ermöglicht, effektiv zusammenzuarbeiten und die Produktivität zu steigern.

Mit der Einführung von Microsoft Planner wird sich die Zukunft des Aufgabenmanagements und der Projektplanung verändern. Ein einheitliches Erlebnis, unterstützt durch KI-Technologie, verspricht eine neue Ära der Zusammenarbeit für Unternehmen auf der ganzen Welt. Seien Sie gespannt auf weitere Updates, während Microsoft die Art und Weise, wie wir arbeiten und planen, weiterhin neu definiert.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welche Planungstools werden in Microsoft Planner integriert?

Microsoft Planner vereint verschiedene Planungstools wie Microsoft To Do, Microsoft Planner und Microsoft Project für das Web.

Wann wird Microsoft Planner verfügbar sein?

Das einheitliche Erlebnis wird erstmals im Frühjahr 2024 in Microsoft Teams verfügbar sein, die Webversion kommt später im selben Jahr auf den Markt.

Welche Änderungen werden an bestehenden Planungstools in Microsoft Teams vorgenommen?

Aufgaben von Planner und die To-Do-App in Microsoft Teams werden in Planner umbenannt, um sie an die neue integrierte Plattform anzupassen.

Wie verbessert die KI-Technologie das Planungserlebnis in Microsoft Planner?

Microsoft Planner wird einen KI-Copiloten integrieren, der intelligente Vorschläge bietet, eine schnellere Aufgabenplanung unterstützt und Benutzern dabei hilft, ihre Ziele effizienter zu erreichen.

Was ist das Hauptziel der Integration dieser Planungstools?

Das Hauptziel besteht darin, eine einheitliche Plattform bereitzustellen, die Aufgabenlisten, Planungstools im Kanban-Stil und Projektmanagement nahtlos kombiniert und so ein breites Spektrum an Planungsanforderungen von einzelnen Aufgaben bis hin zu komplexen Projekten abdeckt.