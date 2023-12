Microsofts Cloud Gaming revolutioniert das Spielerlebnis auf Meta Quest

By

Mit seiner neuesten Ergänzung zum Cloud-Gaming revolutioniert Microsoft erneut das Gaming-Erlebnis. Ab heute steht eine umfangreiche Bibliothek von Xbox-Titeln zum Spielen auf Meta Quest zur Verfügung, sodass keine Xbox-Konsole erforderlich ist.

Besitzer von Meta Quest 2, Meta Quest 3 und Meta Quest Pro können jetzt Game Pass Ultimate abonnieren und Zugriff auf die umfangreiche Sammlung klassischer und moderner Xbox-Spiele erhalten. Aufgrund der begrenzten Tasten auf den Controllern des Quest-Headsets besteht zwar ein kleiner Vorbehalt, dass ein zusätzlicher Controller erforderlich ist, Microsoft hat jedoch die Kompatibilität mit einer Vielzahl unterstützter Controller gewährleistet, einschließlich des DualShock 4 Wireless Controllers von PlayStation.

Durch das Abonnieren von Game Pass Ultimate können Spieler Hunderte von Titeln genießen, darunter beliebte Spiele wie die Assassin's Creed-Sammlung, die Doom-Serie, die Fallout-Sammlung, Gears of War, Halo und viele mehr. Das virtuelle Spielerlebnis auf dem Quest-Headset ist wirklich beeindruckend, da das Display einem großen, gebogenen Gaming-Monitor ähnelt. Benutzer haben die Flexibilität, in einer vollständig virtuellen Umgebung zu spielen oder den virtuellen Bildschirm mit der Vollfarb-Passthrough-Funktion von Quest in ihre reale Umgebung einzublenden.

Ein interessanter Vorteil dieses Cloud-Gaming-Dienstes besteht darin, dass keine Spielinstallation erforderlich ist. Alle Spiele werden direkt aus der Cloud gestreamt, sodass kein Speicherplatz auf dem Quest-Headset freigegeben werden muss. Darüber hinaus können Game Pass Ultimate-Abonnenten auch auf Xbox-Konsolen und PCs auf die Spiele zugreifen und so die umfangreiche Spielebibliothek auf mehreren Plattformen erkunden.

Um loszulegen, können sich interessierte Gamer für Microsoft Game Pass Ultimate anmelden und die Xbox Cloud Gaming-App aus dem Meta Store herunterladen. Dies stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung einer zugänglicheren und immersiveren Gaming-Zukunft dar, in der die Cloud-Gaming-Technologie weiterhin Grenzen überschreitet und die Art und Weise, wie wir spielen, neu definiert.