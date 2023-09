Microsoft kündigt Xbox Digital Broadcast für die Tokyo Game Show an

By

Microsoft hat bekannt gegeben, dass es für die kommende Tokyo Game Show eine Xbox Digital Broadcast veranstalten wird. Die Übertragung, die für 2:5 Uhr PT / 10:6 Uhr ET / XNUMX:XNUMX Uhr UK / XNUMX:XNUMX Uhr JST geplant ist, bietet Updates zu Spielen von Xbox und Bethesda, präsentiert Spiele von Entwicklern in Japan und Asien und kündigt neue Spiele für Game Pass an.

Laut Jerret West, Chief Marketing Officer von Xbox, wird die Übertragung Fortschrittsaktualisierungen sowohl von Xbox als auch von Bethesda Softworks enthalten. Darüber hinaus wird eine vielfältige Sammlung von Spielen von Entwicklern aus Japan und ganz Asien vorgestellt. West erwähnte auch, dass die Übertragung spannende neue Spiele beinhalten wird, die dem Xbox Game Pass beitreten, der seine Bibliothek kontinuierlich mit Inhalten verschiedener Teams in Asien erweitert.

Während des Final Fantasy 14 Fan Fest 2023 erschien Xbox-Chef Phil Spencer zusammen mit Square Enix-Chef Takashi Kiryu auf der Bühne, um die Nachricht zu feiern, dass Final Fantasy 14 endlich auf Xbox-Konsolen erscheinen wird. Dies stellte eine Abkehr von der bisherigen Exklusivität des Spiels für PlayStation-Konsolen dar. In einem Interview mit IGN deutete Spencer die Möglichkeit an, dass in Zukunft weitere Square Enix-Spiele auf Xbox erscheinen, obwohl bestimmte Titel wie Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 16 nicht bestätigt wurden.

Darüber hinaus hat Bethesda kürzlich das mit Spannung erwartete Weltraum-Rollenspiel Starfield veröffentlicht, das bereits über sechs Millionen Spieler angelockt hat. Damit ist es der größte Spielestart in der Geschichte von Bethesda und übertrifft Titel wie Fallout und The Elder Scrolls.

Für die Zukunft haben die Xbox Game Studios eine Reihe aufregender kommender Spiele im Angebot, darunter Titel wie Perfect Dark von The Initiative, Forza von Turn 10 und Fable von Playground. Unterdessen entwickeln Bethesdas ZeniMax Online Studios The Elder Scrolls Online weiter und MachineGames arbeitet an einem Indiana-Jones-Spiel ohne Titel, das voraussichtlich 2024 veröffentlicht wird.

Insgesamt verspricht die Xbox Digital Broadcast for Tokyo Game Show ein spannendes Event für Fans zu werden, mit Updates, Ankündigungen und Präsentationen von Spielen von Xbox und Bethesda.

Quellen:

– Xbox Wire

- IGN