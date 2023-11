Microsoft geht aus der OpenAI-Änderung als Sieger hervor

Nach der kürzlichen Absetzung von CEO Sam Altman befindet sich OpenAI an einem Scheideweg und lässt die Zukunft des Unternehmens ungewiss. Da von vielen Mitarbeitern erwartet wird, dass sie Altman zu Microsoft folgen, scheinen sich die einst vielversprechenden Aussichten von OpenAI verschlechtert zu haben. Darüber hinaus ist es unwahrscheinlich, dass ein geplanter Deal, der Insidern die Auszahlung von Aktien im Wert von 86 Milliarden US-Dollar ermöglicht, zustande kommt.

Doch inmitten des Chaos gibt es einen klaren Gewinner: Microsoft. Seit Bekanntwerden der Nachricht ist die Marktkapitalisierung von Microsoft um beeindruckende 63 Milliarden US-Dollar gestiegen. Tatsächlich erreichte die Aktie des Unternehmens während der Mittagshandelssitzung am Montag ein Allzeithoch von 378 US-Dollar pro Aktie. Wenn der Preis bei Marktschluss auf diesem Niveau bleibt, wird die Marktkapitalisierung von Microsoft unglaubliche 2.82 Billionen US-Dollar erreichen.

Diese Wende markiert einen bedeutenden Triumph für Microsoft und seinen CEO Satya Nadella. Obwohl Nadella 13 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert und seine Technologie stark in die Produkte von Microsoft integriert hat, dürfte Nadella durch Altmans Abgang am meisten verlieren. Als die Ankündigung an die Öffentlichkeit ging, erlitt die Microsoft-Aktie tatsächlich einen sofortigen Rückgang um 2 %. Nadellas schnelle Reaktion zeigte jedoch seine Widerstandsfähigkeit und sein strategisches Denken.

Am Sonntag um Mitternacht gab er bekannt, dass er Altman und den ehemaligen OpenAI-Präsidenten Greg Brockman mit der Leitung eines neuen KI-Forschungslabors bei Microsoft beauftragt hatte. Dieser unerwartete Schachzug wurde gelobt und von Analysten als „ein Schachzug der World Series of Poker für die Ewigkeit“ bezeichnet. Dadurch hat Microsoft nun zwei einflussreiche Persönlichkeiten von OpenAI unter seiner Fittiche, während OpenAI Emmett Shear, den ehemaligen CEO von Twitch, zum Interims-CEO ernannte.

Auch wenn der Anstieg der Microsoft-Aktien zweifellos ein positives Ergebnis ist, liegen noch Herausforderungen vor uns. Das Unternehmen ist nun für den Aufbau und die Finanzierung der neuen KI-Forschungsorganisation unter der Leitung von Altman und Brockman verantwortlich. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass Microsoft kostspielige bestehende Verträge einhalten muss. Dennoch haben Microsofts mutige und strategische Maßnahmen das Unternehmen als Schlüsselakteur nach dem Umbruch von OpenAI positioniert.

