Mikroplastik: Der überraschende Einfluss auf das Wetter

Mikroplastik, winzige Kunststoffpartikel mit einer Größe von bis zu fünf Millimetern, ist in verschiedene Bereiche unseres Lebens eingedrungen, von unserer Nahrung bis hin zur Luft, die wir atmen. Nun haben Wissenschaftler eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht: Diese winzigen Partikel könnten das Wetter beeinflussen. In einer aktuellen Studie, die in den Environmental Science & Technology Letters der American Chemical Society veröffentlicht wurde, fanden Forscher Mikroplastik in den meisten Wolkenproben, die von einem Berggipfel in China gesammelt wurden. Dieser Befund legt nahe, dass Mikroplastik möglicherweise eine Rolle bei der Wolkenbildung spielen könnte.

Mikroplastik entsteht, wenn größere Kunststoffteile entweder durch chemischen Abbau oder durch physische Abnutzung zerfallen und sich in kleinere Fragmente verwandeln, die sich leicht durch Umweltkreisläufe bewegen können. Judith Enck, die Präsidentin von Beyond Plastics, betont, dass Mikroplastik allgegenwärtig sei und in der Luft, die wir atmen, im Wasser, das wir trinken, und sogar in unserem Körper zu finden sei.

Die Autoren der Studie fanden heraus, dass Mikroplastik die Wolkenbildung beeinflusst, was einen erheblichen Einfluss auf unser Wetterverhalten hat. Wolken erzeugen Niederschläge, blockieren das Sonnenlicht und beeinflussen dadurch die Temperatur. Damit sich eine Wolke bilden kann, muss Wasserdampf zu Wassertröpfchen kondensieren, die sich dann zu Wolken ansammeln. Der Studie zufolge kann Mikroplastik nun zur Liste der festen Partikel in der Atmosphäre hinzugefügt werden, die bei der Bildung von Wassertröpfchen behilflich sind.

Mikroplastik ist hydrophil, das heißt, es wird vom Wasser angezogen. Wenn sich also die ersten Wassertröpfchen um Mikroplastik und andere Kleinstpartikel bilden, ziehen sie weitere Wassertröpfchen an, was schließlich zur Wolkenbildung führt. Die Autoren vergleichen diesen Prozess damit, wie ein einzelner Funke ein ganzes Feld entzünden kann: Ein winziges Teilchen löst einen Kaskadeneffekt aus, der zu etwas viel Größerem führt.

Während diese Studie eindeutig das Vorhandensein von Mikroplastik in Wolken zeigt, sind weitere Untersuchungen erforderlich, um das Ausmaß ihres Einflusses auf die Wolkenbildung und anschließend auf Wettermuster vollständig zu verstehen. Werden höhere Konzentrationen an Mikroplastik zu mehr Wolken führen? Wird eine Zunahme der Wolken zu mehr Niederschlägen oder allgemein kühleren Bedingungen führen? Diese Fragen bleiben unbeantwortet und bedürfen weiterer Untersuchungen.

Interessanterweise gelangt Mikroplastik über den Wind in die Atmosphäre. Sie sind leicht genug, um von Luftströmungen getragen zu werden, und von den Autoren der Studie entwickelte Computermodelle deuten darauf hin, dass dicht besiedelte Städte im Landesinneren Chinas eine bedeutende Quelle für Mikroplastik sind, das in der Luft über dem Berg Tai gefunden wird. Da städtische Gebiete eine höhere Nachfrage nach Kunststoffprodukten haben, kommt Mikroplastik häufiger in Städten vor, obwohl ländliche Gebiete bei der Produktion von Mikroplastik schnell aufholen.

Die Entdeckung von Mikroplastik in Wolken gibt Aufschluss über die große Reichweite dieser Partikel und ihren möglichen Einfluss auf Wetterphänomene. Je tiefer sich Wissenschaftler mit diesem Gebiet befassen, desto klarer wird der Zusammenhang zwischen Mikroplastik und Wettermustern.