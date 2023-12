Arbeiterdemonstration in Michigan gegen Lohnerhöhung für Arbeiter mit Trinkgeld

Arbeiter aus der Bar- und Restaurantbranche in Michigan versammelten sich in Lansing, um ihren Widerstand gegen eine vorgeschlagene Lohnerhöhung für Arbeiter mit Trinkgeld zum Ausdruck zu bringen. Die Kundgebung findet im Vorfeld einer mündlichen Verhandlung vor dem Obersten Gerichtshof von Michigan über den Mindestlohn und das Trinkgeld statt. Der Fall dreht sich um einen Wahlvorschlag aus dem Jahr 2018, der darauf abzielte, den Mindestlohn anzuheben und den Lohn für Arbeitnehmer mit Trinkgeld zu erhöhen. Der von den Republikanern kontrollierte Gesetzgeber verabschiedete jedoch eine geänderte Fassung, um dem Vorschlag entgegenzuwirken, was zu einem Rechtsstreit führte.

Das Berufungsgericht von Michigan hatte bereits Anfang des Jahres Lohnerhöhungen für Arbeitnehmer mit Trinkgeld blockiert. Nun wird der Oberste Gerichtshof von Michigan entscheiden, ob er dieses Urteil bestätigt oder aufhebt. Save MI Tips, eine Organisation, die sich für die Interessen der Branche einsetzt, organisierte den Runden Tisch in Lansing, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Sie möchten, dass Entscheidungsträger wie die Legislative die Krise angehen, die ihrer Meinung nach eine Lohnerhöhung mit sich bringen würde.

Auf der anderen Seite der Debatte ist Michigan One Fair Wage einer der Kläger in diesem Fall und argumentiert, dass der Gesetzgeber von 2018 die Rechte des Volkes verletzt habe, indem er die Abstimmungsmaßnahme abgelehnt und noch in derselben Sitzung aufgehoben habe. Sie betonen ihren Glauben an die Bedeutung wirtschaftlicher Gerechtigkeit und die Wiederherstellung verfassungsmäßiger Rechte für die Menschen in Michigan.

Laut John Sellek, einem Sprecher von Save MI Tips, hätte eine Aufhebung des Urteils erhebliche Konsequenzen für Kellner und Barkeeper. Er prognostiziert, dass Restaurants entweder ihre Geschäfte aufgeben oder auf Selbstbedienungsoptionen zurückgreifen werden, was zu weniger Beschäftigungsmöglichkeiten für Industriearbeiter führen wird. Darüber hinaus könnten die gestiegenen Kosten zur Einhaltung des Mindestlohns zu höheren Preisen für Lebensmittel führen.

Das Ergebnis der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Michigan wird weitreichende Auswirkungen sowohl auf die Arbeitnehmer als auch auf die Unternehmen haben, die in der Bar- und Restaurantbranche tätig sind.

