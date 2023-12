Mann aus Michigan verklagt Außenminister wegen gestohlenem Kosmetikteller

By

Ein Mann aus Michigan erhebt rechtliche Schritte gegen den Außenminister von Michigan, nachdem sein geliebtes Vanity-Nummernschild ohne seine Zustimmung an jemand anderen weitergegeben wurde. Joseph Hardig III, Absolvent der University of Michigan, ist am Boden zerstört über den Verlust seines geschätzten Nummernschilds „G0BLUE“.

Hardig, ein Anwalt aus der Gegend von Detroit, hatte im November ein Büro des Außenministers besucht, um sein Kennzeichen zu erneuern, nur um dort zu erfahren, dass es für seinen Ford Edge nicht mehr verfügbar sei. Das Schild, das als Familienerbstück einen sentimentalen Wert hatte und seine Liebe zur Universität zum Ausdruck brachte, wurde unerwartet einem anderen Autobesitzer, Jonathan Fine, ebenfalls Absolvent der University of Michigan, zugeteilt.

Obwohl Fine behauptet, er sei von dem Schild nicht besonders begeistert gewesen, entdeckte er, dass es auf einer staatlichen Website verfügbar war, und beschloss, es für seinen 2007er BMW zu beanspruchen. Fine erkennt Hardigs Enttäuschung und hat seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, auf den Titel zu verzichten, wenn er eine Alternative findet.

Als Reaktion auf diese Situation hat Hardig eine Klage eingereicht, um eine gerichtliche Anordnung zu erwirken, um zu verhindern, dass der Außenminister das Kennzeichen an Fine überträgt. Er hofft, dass er durch rechtliche Schritte seinen personalisierten Teller zurückgewinnen kann, der eine tiefe persönliche Bedeutung hatte.

Der Außenminister hat beschlossen, die Klage zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu kommentieren. Vanity-Schilder erfreuen sich in Michigan seit langem großer Beliebtheit und bieten Autofahrern die Möglichkeit, ihre Nummernschilder mit einzigartigen Botschaften oder Symbolen zu personalisieren. Dieser Fall bringt die potenziellen Probleme ans Licht, die auftreten können, wenn ein personalisiertes Kennzeichen versehentlich einem anderen Fahrzeugbesitzer zugewiesen wird, was zu Kummer für den ursprünglichen Besitzer führt, der möglicherweise eine tiefe emotionale Bindung zu dem Kennzeichen hat.

