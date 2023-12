Michigan DNR Vorderlader-Hirschjagdsaison: Vorschriften und Tipps

By

Die mit Spannung erwartete Jagdsaison für Vorderladerhirsche in Michigan ist im Gange und bietet Jägern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu testen und Hirsche zu jagen. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Vorschriften und Ausrüstungsanforderungen für jedes Jagdgebiet zu kennen.

In einem Interview mit Chad Stewart, einem Wildbiologen vom Michigan Department of Natural Resources (DNR), betonte er, wie wichtig es sei, die Vorschriften an die sich ändernden Ziele des Hirschmanagements anzupassen. Ziel des DNR ist es, die geweihlose Ernte im südlichen Teil der Unteren Halbinsel zu steigern, um die reiche Hirschpopulation effektiv zu bewirtschaften.

Um dies zu erreichen, hat der DNR einige bemerkenswerte Änderungen an der Vorderlader-Saison vorgenommen. Im Jahr 2020 wurde aufgrund geringer Jägererfolge die späte Geweihsaison verlängert, während die Vorderladersaison auf der südlichen Unterhalbinsel verkürzt wurde. Diese Anpassungen bieten Jägern bessere Möglichkeiten, ihren Erfolg zu maximieren und zu einem effektiven Management der Hirschpopulation beizutragen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Vorschriften für die Vorderlader-Saison auf der oberen Halbinsel unterschiedlich sind. Nur zertifizierte Jäger mit einer Behinderung dürfen in dieser Saison eine Armbrust oder einen modifizierten Bogen benutzen. Darüber hinaus gelten die Hunter-Orange-Anforderungen für Personen, die einen Vorderlader oder eine Schusswaffe verwenden, nicht jedoch für Personen, die eine Armbrust oder Bogenschießausrüstung verwenden.

Darüber hinaus werden Jäger daran erinnert, ihre erlegten Hirsche innerhalb von 72 Stunden zu melden. Der DNR bietet hierfür mit seiner Hunt Fish-App eine praktische Lösung, mit der Jäger auf aktuelle Vorschriften zugreifen und ihre Ernte einfach melden können.

Wenn Sie sich zur Jagdsaison auf Vorderladerhirsch in die freie Natur begeben, sollten Sie sich über die spezifischen Vorschriften in Ihrem Jagdgebiet auf dem Laufenden halten. Indem Sie diese Richtlinien befolgen und sich aktiv am Management der Hirschpopulation beteiligen, können Sie zur langfristigen Nachhaltigkeit der Tierwelt Michigans beitragen.

