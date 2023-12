Die neue Moderatorin Megan Mitchell tritt heute WLWT News 5 bei, um die lokale Berichterstattung zu verbessern

By

WLWT News 5 hat die Aufnahme von Megan Mitchell in sein Team aus Moderatoren und Reportern bekannt gegeben. Mitchell, der zuvor sieben Jahre lang bei WLWT gearbeitet hat, wird ab Januar zusammen mit Steven Albritton, Kelly Rippin und Randi Rico bei WLWT News 5 Today auftreten.

Jeff Benscoter, Nachrichtendirektor von WLWT, drückte seine Begeisterung über Mitchells Rückkehr aus und erklärte, dass ihr Wissen und ihre Liebe zu Cincinnati die Berichterstattung des Senders über wichtige Geschichten und Community-Ereignisse verbessern werden. Mitchell war während ihrer vorherigen Amtszeit bei WLWT an der Berichterstattung über bedeutende Ereignisse wie Unwetter, die Schießerei am Fountain Square und die Berichterstattung des Präsidenten beteiligt. Sie nahm auch an Veranstaltungen wie dem Flying Pig Marathon und dem Eröffnungstag der Reds teil und reiste sogar nach Los Angeles, um über den Bengals Super Bowl zu berichten.

Mitchell drückte ihre Begeisterung über die Rückkehr zu WLWT aus und erwähnte ihre enge Beziehung zu ihren zukünftigen Kollegen und die Gelegenheit, die wichtigsten Geschichten des Tages aus dem Großraum Cincinnati und der Tri-State-Region zu teilen. Cincinnati hat einen besonderen Platz in Mitchells Herzen und sie ist begeistert, wieder in der Stadt zu sein, die sie liebt.

WLWT ist seit über 75 Jahren ein führender Fernsehsender in Cincinnati und die erste NBC-Tochtergesellschaft des Landes. Der Sender liefert lokale Nachrichten, Wetter-, Sport- und Unterhaltungsprogramme über verschiedene Kanäle, darunter seine Website, App und Streaming-Plattformen.

Hearst Television, Eigentümer und Betreiber von WLWT, ist ein angesehenes Medienunternehmen mit 35 Fernseh- und zwei Radiosendern in mehreren Bundesstaaten. Das Unternehmen vertreibt nationale Inhalte über verschiedene Netzwerke und Plattformen. Hearst Television ist für seinen herausragenden Journalismus, seine Brancheninnovation und seinen gemeinnützigen Dienst bekannt.

Mitchells Rückkehr zu WLWT News 5 Today verspricht den Zuschauern im Großraum Cincinnati eine verbesserte lokale Berichterstattung und fesselndes Geschichtenerzählen.

