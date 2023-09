Bereiten Sie sich auf den nächsten Ausbruch vor: Interview mit dem verantwortlichen Wissenschaftler des California Volcano Observatory

In einem Interview mit Andy Calvert, dem leitenden Wissenschaftler am California Volcano Observatory, wird die Bedeutung der Überwachung und Untersuchung lokaler Vulkane in Kalifornien hervorgehoben. Calvert erklärt, dass die Kalifornier Vulkane zwar nicht als potenzielle Katastrophe betrachten, sie aber dennoch existieren und das Potenzial haben, erneut auszubrechen.

Calvert erinnert sich an den Ausbruch des Mount St. Helens im Jahr 1980, der Hunderte Kilometer entfernt in Washington stattfand. Die Asche des Ausbruchs erreichte seine Heimatstadt in Idaho und hinterließ einen bleibenden Eindruck bei ihm. Dieses Ereignis weckte seine Neugier und führte ihn schließlich dazu, Vulkane zu studieren.

Auf die Frage nach den wirtschaftlichen Folgen eines Vulkanausbruchs in Kalifornien schätzt Calvert, dass diese viel größer sind als der Schaden, der durch den Ausbruch des Mount St. Helens verursacht wurde und über 1 Milliarde US-Dollar betrug. Er erklärt, dass sich die meisten Vulkane zwar abseits großer Zivilisationszentren befinden, oft aber in der Nähe von Autobahnen und Städten. Die Folgen eines Ausbruchs können chaotisch und langanhaltend sein und erfordern kontinuierliche Anstrengungen, um mit dem produzierten Material umzugehen.

Calvert skizziert weiterhin die Hotspots für vulkanische Aktivität in Kalifornien, darunter Mount Shasta, Lassen Peak, Medicine Lake Volcano, Clear Lake, Long Valley Caldera, Mammoth Mountain, Mono Lake, Coso Volcanic Field und Salton Buttes. Dies sind die Bereiche, die von Wissenschaftlern aktiv überwacht werden.

Was die Häufigkeit angeht, erklärt Calvert, dass Ausbrüche in Kalifornien nicht regelmäßig stattfinden. Allerdings gab es in den letzten tausend Jahren etwa zehn bedeutende Ausbrüche, was darauf hindeutet, dass es im Durchschnitt alle 10 Jahre zu einem Ausbruch kommt.

Auf die Frage nach dem möglichen Ort des nächsten Ausbruchs nennt Calvert zwei wahrscheinliche Möglichkeiten: das Vulkanfeld Lassen oder das Gebiet in der Nähe des Mono Lake. Er beschreibt die explosive Natur der Mono-Krater und die potenziellen Gefahren durch Asche und Luft, die mit einem Ausbruch verbunden sind.

Calvert geht auch auf die Auswirkungen eines Ausbruchs auf die lokale Bevölkerung ein. Die Stadt Lee Vining und das beliebte Skigebiet Mammoth Lakes liegen in der Nähe des Mono Lake. Während der Ausbruch hauptsächlich diese Gebiete betreffen würde, könnten die Asche und andere Gefahren weitreichendere Auswirkungen haben.

Im Hinblick auf die Vorbereitung betont Calvert die Bedeutung der Früherkennung und Überwachung. Wissenschaftler überwachen die seismische Aktivität, die Bodenverformung und andere Indikatoren, die auf einen bevorstehenden Ausbruch hinweisen könnten, genau. Die Koordination mit verschiedenen Behörden und die Entwicklung von Evakuierungsplänen sind für die Sicherheit von Bewohnern und Besuchern von entscheidender Bedeutung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vulkane vielleicht nicht die erste Katastrophe sind, die einem in den Sinn kommt, wenn man an Kalifornien denkt, sie sind jedoch eine Realität, die Wissenschaftler wie Andy Calvert genau beobachten. Die potenziellen wirtschaftlichen und menschlichen Auswirkungen eines Ausbruchs machen das Studium und die Vorbereitung dieser Ereignisse zu einer Priorität, um die Sicherheit von Bewohnern und Besuchern zu gewährleisten.

Quellen:

– Interview mit Andy Calvert, verantwortlicher Wissenschaftler des California Volcano Observatory

– United States Geological Survey (USGS)