MediaTek stellt den Dimensity 8300-Chip vor: Revolutionierung erschwinglicher Telefone mit generativer KI

MediaTek, ein führender Chiphersteller, setzt mit der Einführung seines neuesten Chips, des Dimensity 8300, erneut den Trend in der Smartphone-Branche. Dieser neue Chip wird generative KI-Funktionen auf dem Gerät auf günstigere Android-Telefone bringen und damit in die Fußstapfen von MediaTek treten Premium-Pendant, der Dimensity 9300.

Während Qualcomm letzte Woche mit dem Snapdragon 7 Gen 3-Chip einen ähnlichen Schritt unternahm, ist es offensichtlich, dass beide Unternehmen bestrebt sind, den wachsenden generativen KI-Trend zu nutzen, der die Technologiebranche revolutioniert.

Im Gegensatz zu cloudbasierten Lösungen verarbeitet die generative KI auf dem Gerät alle Berechnungen direkt auf dem Smartphone und sorgt so für schnellere Reaktionen und eine verbesserte Personalisierung, die sensible Daten wie Benutzerverhalten und Standortpräferenzen berücksichtigt. Darüber hinaus kann es auch dann betrieben werden, wenn sich Benutzer außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes befinden.

MediaTek hat die spezifischen generativen KI-Fähigkeiten des Dimensity 8300 noch nicht bekannt gegeben, es wird jedoch erwartet, dass er im Vergleich zum High-End-Dimensity 9300 etwas geringere Leistungskennzahlen bietet. Letzterer kann Bilder mithilfe von Stable Diffusion in weniger als einer Sekunde generieren und verarbeitet KI Modelle mit 7 Milliarden Parametern pro Sekunde und 20 Token pro Sekunde.

Mit dem Dimensity 8300 verspricht MediaTek erhebliche Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger Dimensity 8200. Dazu gehören eine um 20 % höhere CPU-Geschwindigkeit, eine bis zu 30 % bessere Energieeffizienz sowie eine GPU, die eine um 60 % höhere Leistung und eine um 55 % verbesserte Energieeffizienz liefert . Die KI-Verarbeitungseinheit bleibt gegenüber dem Premium-Dimensity 9300 unverändert und gewährleistet eine verbesserte Leistung für herkömmliche KI-Aufgaben, wie z. B. Fotoverbesserungen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Telefone, die mit dem Dimensity 8300 ausgestattet sind, über eine längere Akkulaufzeit und nahtlose Verbindungen zu Zubehör wie Ohrhörern und Gamepads verfügen. MediaTek hat noch nicht bekannt gegeben, welche Telefonmarken sich dazu verpflichtet haben, das Dimensity 8300 in ihre Geräte zu integrieren. Es ist jedoch erwähnenswert, dass der Vorgänger Dimensity 8200 in Smartphones wie dem Vivo V29 Pro und Vivo V27 Pro zu finden ist, obwohl er auf dem US-Markt noch nicht weit verbreitet war.

FAQ:

F: Was ist generative KI?

A: Generative KI bezieht sich auf die Verwendung von Algorithmen der künstlichen Intelligenz, um auf der Grundlage vorhandener Muster und Eingaben neue Daten wie Bilder, Videos oder Texte zu erzeugen und zu erstellen.

F: Wie unterscheidet sich generative KI auf dem Gerät von cloudbasierten Lösungen?

A: Generative KI auf dem Gerät verarbeitet Berechnungen direkt auf dem Smartphone und sorgt so für schnellere Antworten und personalisierte Erlebnisse, ohne auf eine Internetverbindung angewiesen zu sein oder sensible Daten an Cloud-Server zu senden.

F: Welche Verbesserungen bietet der Dimensity 8300-Chip gegenüber seinem Vorgänger?

A: Der Dimensity 8300-Chip bietet eine um 20 % höhere CPU-Geschwindigkeit, eine bis zu 30 % bessere Energieeffizienz, eine GPU mit 60 % höherer Leistung, eine verbesserte Energieeffizienz und verbesserte KI-Verarbeitungsfunktionen für Aufgaben wie Fotoverbesserungen.

F: Welche Telefonmarken haben sich zur Verwendung des Dimensity 8300 verpflichtet?

A: MediaTek hat noch nicht bekannt gegeben, welche Telefonmarken das Dimensity 8300 in ihre Geräte integrieren werden.