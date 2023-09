„Der ehemalige Bachelor Matty J wird ALDIs erster Chief Packing Officer für wohltätige Zwecke“

By

Die TV-Persönlichkeit Matthew Johnson, im Volksmund als Matty J bekannt, wurde zum ersten Chief Packing Officer (CPO) von ALDI Australien gewählt. In dieser Funktion wird Matty J den ersten Taschenpackdienst von ALDI leiten, wobei der gesamte Erlös der australischen Kinderkrebs-Wohltätigkeitsorganisation Camp Quality zugute kommt.

Kunden können den VIPacking-Service für 2 US-Dollar wählen, der es ihnen ermöglicht, sich zu entspannen, während Matty J und andere Packer ihre Einkäufe erledigen. Während sie warten, wird ihnen im Geschäft auch Kaffee serviert. Der Taschenpackservice findet am Samstag, 16. September, ab 8:30 Uhr in der ALDI-Filiale Brookvale in Sydney statt.

ALDI unterstützt Camp Quality seit 2020 und hat über 5.3 Millionen US-Dollar an die Wohltätigkeitsorganisation gespendet und damit mehr als 5,662 krebskranken Kindern die Teilnahme an Freizeitprogrammen ermöglicht. Um die Wohltätigkeitsorganisation weiter zu unterstützen, verdoppelt ALDI alle im Geschäft oder online getätigten Kundenspenden bis zu einem Wert von 100,000 US-Dollar.

Matty J drückte seine Begeisterung und Dankbarkeit für die Wahl zum CPO aus und erklärte: „Ich denke gerne, dass ich eine gewisse Fähigkeit habe, wenn es um das Verpacken von Lebensmitteln geht, aber ich habe meine Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Technik aufgefrischt Ich freue mich darauf, so viele Taschen wie möglich für diesen guten Zweck zu packen.“

ALDI-Geschäftsführer in NSW, Alex Foster, betonte, wie wichtig es sei, dass Matty J die „goldenen Verpackungsregeln“ respektiere, etwa schwere Gegenstände unten und leichtere Gegenstände oben zu platzieren und sicherzustellen, dass zerbrechliche Gegenstände wie Brot nicht gequetscht würden.

Darüber hinaus werden nächste Woche Camp Quality-Artikel wie T-Shirts, Hüte, Sonnenbrillen, Wasserflaschen und Geschenkpapier in den ALDI-Filialen erhältlich sein. Alle aus diesen Verkäufen gesammelten Mittel kommen Freizeitprogrammen für krebskranke Kinder zugute.

Insgesamt zielen Matty Js Teilnahme als CPO von ALDI und der Taschenpackdienst darauf ab, Spenden für Camp Quality zu sammeln und krebskranken Kindern Unterstützung, Erholung und unterhaltsame Erlebnisse zu bieten, um sicherzustellen, dass sie ihre Reise mit spezialisierter Betreuung, einer unterstützenden Gemeinschaft und ihrem Alter meistern können -geeignete Bildungsprogramme.

Quellen:

– „Rolle des ehemaligen Bachelor-Chefs“ ALDI Newsroom

– „ALDI arbeitet mit Camp Quality zusammen“ ALDI Newsroom