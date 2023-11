In neuer Klage wird behauptet, dass Mattel eine Spende in Höhe von 49 Millionen US-Dollar an das UCLA-Kinderkrankenhaus nicht beglichen hat

Mattel, das renommierte Spielzeugunternehmen, das für Kultmarken wie Barbie und Hot Wheels verantwortlich ist, sieht sich mit einer Klage konfrontiert, in der behauptet wird, dass das Unternehmen seine Zusage, 49 Millionen US-Dollar an das UCLA-Kinderkrankenhaus zu spenden, nie erfüllt hat. Die im Namen der University of California und der UCLA Foundation eingereichte Klage wirft Mattel Vertragsbruch vor und verlangt den vollen Betrag der ursprünglichen Zusage sowie Schadensersatz für finanzielle Schwierigkeiten, die durch die Entscheidung des Unternehmens, seine Zusage zurückzuziehen, verursacht wurden.

Der Klage zufolge hatte Mattel 2017 die erste Zusage gemacht, die den Bau eines neuen Turms im Kinderkrankenhaus unterstützen sollte. Das Unternehmen behauptete jedoch später, die UCLA habe ihre Pläne für den Turm aufgegeben und damit die Bedingungen der Verpfändung ungültig gemacht. Die UCLA hingegen argumentiert, dass es sich bei diesen Behauptungen um haltlose, von Mattel erfundene Ausreden für einen Rücktritt von der Vereinbarung handele.

Der Streit zwischen Mattel und der UCLA unterstreicht die erheblichen Auswirkungen, die das unerfüllte Versprechen auf das Kinderkrankenhaus hatte. Das Krankenhaus hat nicht nur die versprochenen Gelder verpasst, sondern stand auch vor Herausforderungen bei der Finanzierung des Baus des neuen Turms und der Sicherung anderer potenzieller Sponsoren. Darüber hinaus wird in der Klage behauptet, dass Mattels Handlungen den gesamten Spendenbemühungen des Krankenhauses geschadet haben, indem sie gezeigt haben, dass mit der Nichteinhaltung von Verpflichtungen ein Mangel an Rechenschaftspflicht einhergeht.

Mattel behauptet zwar, dass es seine Beziehung zu UCLA Health schätzt, in der Klage wird jedoch behauptet, dass die Entscheidung des Unternehmens, die zugesagte Spende zurückzuhalten, zu einem „erheblichen finanziellen Schaden“ für das Kinderkrankenhaus geführt habe. Als letztes Mittel hat UCLA Health rechtliche Schritte eingeleitet, um Mattel zur Einhaltung seiner Verpflichtung zu zwingen. Die Universität äußert die Hoffnung, dass durch einen respektvollen Dialog im gemeinsamen Interesse der Betreuung und des Wohlergehens der Kinder eine Lösung gefunden werden kann.

FAQ:

F: Worum geht es in der Klage?

A: In der Klage wird behauptet, dass Mattel sein Spendenversprechen in Höhe von 49 Millionen US-Dollar an das UCLA-Kinderkrankenhaus nicht erfüllt hat.

F: Was will die UCLA mit der Klage?

A: Die UCLA verlangt den vollen Betrag der ursprünglichen Zusage sowie Schadensersatz für die finanziellen Schwierigkeiten, die durch Mattels Entscheidung, aus der Vereinbarung zurückzutreten, entstanden sind.

F: Warum hat Mattel sein Engagement zurückgezogen?

A: Mattel argumentiert, dass die UCLA ihre Pläne für den Bau eines neuen Turms im Kinderkrankenhaus aufgegeben habe, was die Bedingungen der Zusage ungültig machte.

F: Wie hat sich das nicht erfüllte Versprechen auf das Kinderkrankenhaus ausgewirkt?

A: Das Krankenhaus hat finanziell gelitten, da es bei der Finanzierung des Baus des neuen Turms auf Hindernisse gestoßen ist und potenzielle Sponsoren verloren hat. Auch bei den gesamten Spendenbemühungen kam es zu Rückschlägen.

F: Was ist der bevorzugte Ansatz der UCLA zur Lösung des Problems?

A: Die UCLA hatte in den letzten zwei Jahren versucht, mit Mattel zu verhandeln, war aber mit den Ergebnissen unzufrieden. Als letztes Mittel wurden rechtliche Schritte eingeleitet.