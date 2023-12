Bei vielen Galaxy-Telefonen treten Probleme mit Google Play-Systemaktualisierungen auf

Es wurde kürzlich ein Fehler identifiziert, der Probleme mit Google Play-Systemaktualisierungen auf einer Reihe von Galaxy-Telefonmodellen verursacht, darunter S20, S22, S23, Z Fold 5 und A33. Dieser Fehler hat zu einer Verzögerung bei der Veröffentlichung neuer Systemupdates geführt, sodass viele Galaxy-Telefone hinter dem Zeitplan zurückbleiben.

Normalerweise werden neue Google Play-Systemupdates zusammen mit Firmware-Updates oder als separate Updates veröffentlicht. Aufgrund dieses Fehlers erhielten viele Galaxy-Telefone jedoch mehrere Monate lang nicht die neuesten Updates. Versuche, das System manuell zu aktualisieren, haben sich als erfolglos erwiesen und das Problem nur verschlimmert.

Interessanterweise stießen Benutzer bei dem Versuch, die Updates manuell zu installieren, auf ungewöhnliche Situationen. Einige haben Nachrichten erhalten, die darauf hinweisen, dass ihr Gerät auf dem neuesten Stand ist oder dass Updates vorübergehend nicht verfügbar sind. Andere haben erlebt, dass der Update-Vorgang scheinbar stattfand, wobei das Telefon eine neuere Google Play-Systemversion herunterlud und einen Systemneustart veranlasste. Leider bleibt das Telefon nach dem Neustart auf dem gleichen Systemupdate wie zuvor und die Suche nach neuen Versionen führt zu einer endlosen Meldung „Nach Updates suchen…“.

Zusätzlich zur Komplexität wurde festgestellt, dass die Aktualisierungsstufen des Google Play-Systems innerhalb desselben Telefonmodells in verschiedenen Märkten variieren können. Beispielsweise könnte das Galaxy S22 das Juli-Update an einem Ort und das Oktober-Update an einem anderen Ort haben, was darauf hindeutet, dass unbekannte Faktoren die Update-Verfügbarkeit beeinflussen.

Obwohl in der Vergangenheit bereits ähnliche Probleme aufgetreten sind, ist es ungewiss, ob das Problem von Google oder Samsung herrührt. In früheren Fällen löste sich das Problem jedoch mit der Zeit von selbst.

Benutzern, bei denen dieses Problem auftritt, wird empfohlen, die Google Play-Systemversion auf ihrem Galaxy-Telefon zu überprüfen, indem sie auf die App „Einstellungen“ zugreifen, zu „Sicherheit und Datenschutz“ navigieren und „Updates“ auswählen. Um nach manuellen Updates zu suchen, tippen Sie auf „Google Play-Systemupdate“.

