Bioware kündigt neues Mass Effect-Spiel mit mysteriösem Charakter an

By

Bioware, der renommierte Spieleentwickler, feiert den N7 Day, eine jährliche Veranstaltung, die seinem beliebten Franchise Mass Effect gewidmet ist. Das kommende Spiel wird bereits seit drei Jahren angekündigt und die Entwickler haben kürzlich interessante Teaser für ihren mit Spannung erwarteten Titel veröffentlicht. In einer Reihe von Videos haben sie eine Figur enthüllt, deren Identität weiterhin im Dunkeln liegt.

Das erste Video mit dem Titel „EPSILON“ zeigt eine Figur, die einen langen Mantel trägt und durch einen Raum geht. Das nur fünf Sekunden dauernde Video endet abrupt und lässt die Zuschauer fesseln. Neben dem Video befindet sich eine rätselhafte Botschaft, die lautet:

/////SEKUNDÄRE VERSCHLÜSSELUNG ERKENNT

/////VJBSVU-XXXX-XXXXXXXX

/////ANDROMEDA-NOTFALLSIGNAL ERKENNT

/////VERSANDJAHR: [ZENSIERT]

/////AUDIO-TRANSKRIPTION: AUCH AUCH AUCH JETZT WISSEN SOLLTEN, DASS MAN DIE MENSCHEN NIEMALS UNTERSCHÄTZT [ZENSIERT]

Im zweiten Video, „DEFIANCE“, schwenkt die Kamera nach oben und enthüllt weitere Details über den Anzug der Figur, darunter rote Akzente an den Armen und ein Licht auf der Rückseite. Dem Video ist der Code „OCULON-2819-DEFIANCE“ beigefügt, wobei „Oculon“ der ursprüngliche Name für die Citadel ist – eine berühmte Raumstation im Mass Effect-Universum. Der Anzug trägt deutlich das N7-Emblem, was auf die Möglichkeit einer weiblichen Figur hinweist.

Das dritte Video mit dem Codenamen „POST-NEBULA“ zeigt schließlich die Figur vollständig und zeigt prominent das N7-Abzeichen auf dem Anzug. Das Gesicht der Figur bleibt hinter einem schwarzen Helm verborgen, während sie eine Waffe schwingt und sich nach draußen bewegt. Könnte dies die Rückkehr von Shepard sein, dem legendären Protagonisten? Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unmöglich zu sagen.

Das neue Mass Effect-Spiel wurde im Dezember 2020 offiziell angekündigt, die Entwicklung begann jedoch erst 2022. Seitdem blieb Bioware relativ verschwiegen und enthüllte letztes Jahr lediglich ein Kunstwerk einer Raumstation und eine Audiodatei, um die Fans zu necken .

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wann wurde das neue Mass Effect-Spiel angekündigt?

Das neue Mass Effect-Spiel wurde im Dezember 2020 offiziell angekündigt.

2. Was ist die Identität des mysteriösen Charakters, der in den Videos gehänselt wird?

Die Identität des Charakters wurde noch nicht enthüllt und bleibt ein Rätsel.

3. Ist das neue Spiel eine Fortsetzung der Mass Effect-Reihe?

Details zur Handlung und zum Setting des neuen Spiels wurden nicht bekannt gegeben, daher ist unklar, ob es die ursprüngliche Mass Effect-Reihe fortsetzt oder eine neue Erzählung einführt.

4. Kehrt Shepard als Protagonist im neuen Spiel zurück?

Obwohl die Videos auf die Möglichkeit einer Rückkehr von Shepard hinweisen, kann dies derzeit nicht bestätigt werden.

5. Wann werden weitere Informationen zum neuen Mass Effect-Spiel veröffentlicht?

Bioware hat keinen konkreten Zeitplan für zukünftige Enthüllungen oder Ankündigungen zum neuen Mass Effect-Spiel angegeben. Es wird empfohlen, für Aktualisierungen die offiziellen Kommunikationskanäle im Auge zu behalten.

(Hinweis: Die Originalquelle dieses Artikels ist derzeit nicht verfügbar.)