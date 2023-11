Neue Daten enthüllen Marvels Spider-Man 2 als meistverkauftes Spiel im Oktober, hinter den Trendtiteln

Neue Daten von Circana bestätigen, dass Marvel's Spider-Man 2 im Oktober das meistverkaufte Spiel in den Vereinigten Staaten war. Der Erfolg des Spiels stieg weiter an und sicherte sich seinen Platz als viertbestverkauftes Spiel des Jahres 2023, hinter anderen mit Spannung erwarteten Titeln wie Hogwarts Legacy, Zelda: Tears of the Kingdom und Madden NFL 24 zurück.

Spider-Man 2 hat mit dem Verkauf von über fünf Millionen Exemplaren in nur 11 Tagen eine unglaubliche Leistung vollbracht. Mit mehr als 24 Millionen verkauften Exemplaren an einem einzigen Tag stellte es außerdem einen Rekord als am schnellsten verkauftes PlayStation Studios-Spiel innerhalb von 2.5 Stunden auf. Diese bemerkenswerten Verkaufszahlen führten dazu, dass Spider-Man 2 vor God of War Ragnarok den ersten Platz in der PlayStation-Verkaufsliste am ersten Tag der Veröffentlichung belegte.

Zusätzlich zu seinen beeindruckenden Verkaufszahlen dominierte Spider-Man 2 im Oktober auch die Verkäufe physischer Software in US-Dollar und übertraf die Verkäufe seines Vorgängers, Marvels Spider-Man vom September 2018, um einen zweistelligen Prozentsatz.

In der Spielrezension von Spider-Man 2 wurde seine Stellung als Fortsetzung einer außergewöhnlichen Serie anerkannt, es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass es von einem radikalen Umdenken in der Open-World-Umgebung von New York City profitieren könnte. Gelobt wurden jedoch die verfeinerte Kampfmechanik und das netzschwingende Gameplay, die den Spielern vertrauten Komfort und aufregende neue Fähigkeiten bieten.

Anders ausgedrückt: Super Mario Bros. Wonder, exklusiv für die Nintendo Switch, debütierte im Oktober 2023 als zweitbestverkauftes Spiel und ist derzeit das 21. meistverkaufte Spiel des Jahres. Dieses Spiel stellt den ersten völlig neuen Eintrag in der Side-Scrolling-Super-Mario-Reihe seit über einem Jahrzehnt dar und erzielte mit 4.3 Millionen verkauften Einheiten innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung rekordverdächtige Verkaufszahlen.

Auch der jüngste PlayStation-Start von Roblox erhielt große Anerkennung und sicherte sich den vierten Platz bei den monatlich aktiven Nutzern aller PS5-Spiele, direkt hinter Call of Duty: Modern Warfare 2, Fortnite und Marvel's Spider-Man 2.

Während die Ausgaben für Videospielinhalte im Vergleich zum Vorjahr um 4 % zurückgingen, wahrscheinlich aufgrund des Ausbleibens einer großen Markteinführung wie Modern Warfare 2, erlitten die Hardwareausgaben einen Rückgang um 23 %. Dennoch blieb die PS5 im Oktober 2023 die meistverkaufte Hardware-Plattform sowohl in Bezug auf die Stückzahlen als auch in Dollar, gefolgt von der Xbox Series und der Nintendo Switch.

Angesichts des bevorstehenden Black Friday und der Weihnachtsverkaufsperiode unternehmen Sony, Microsoft und Nintendo strategische Anstrengungen, um den Umsatz zu maximieren. Sony will in diesem Geschäftsjahr rekordverdächtige 25 Millionen PS5 verkaufen und hat kürzlich das PS5 Slim-Modell herausgebracht. Unterdessen schüren Gerüchte über eine bevorstehende Veröffentlichung der Switch 2 im Jahr 2024 die Aufregung um Nintendos Switch-Reihe weiter.

Quellen:

– [Circana](https://circana.com/)