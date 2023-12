Marvel's Blade enthüllt beeindruckende Konzeptzeichnungen

By

Marvel-Fans erwarten mit Spannung die Veröffentlichung von Marvel’s Blade, einem neuen Spiel, das von Arkane Lyon entwickelt wurde. Nach der Ankündigung bei den Game Awards 2023 hat das Spiel nun Konzeptzeichnungen enthüllt, die den Fans einen Einblick in den einzigartigen Kunststil geben, den Arkane verwendet.

Der legendäre Daywalker Eric Brooks steht im Mittelpunkt von Marvel's Blade und ist hin- und hergerissen zwischen der Welt der Lebenden und der Macht der Untoten. Das Einzelspieler-Third-Person-Spiel spielt im Herzen von Paris und verspricht ein erwachsenes Spielerlebnis. Das in Zusammenarbeit mit Marvel Games entwickelte Projekt wird von Arkane Lyon betreut, dem Studio, das für Spiele wie Dishonored und Deathloop bekannt ist.

Die von Arkanes Sergey Kolesov und Jean-Luc Monnet erstellte und von Arkane Art Co-Creative Director Sebastien Mitton enthüllte Konzeptkunst zeigt drei faszinierende Bilder. In einem davon lauert Blade auf einem Dach mit Blick auf die Straßen von Paris und beobachtet heimlich eine Schlägerei vor einem Nachtclub. Ein anderes zeigt einen erbitterten Kampf in der Pariser Metro voller Vampire. Diese visuellen Elemente unterstreichen Arkane Lyons markante Art Direction, für die sie in Spielen wie Dishonored und Deathloop bekannt geworden sind.

Anstatt den Fotorealismus zu verfolgen, scheint sich Marvel's Blade für einen eher künstlerischen und malerischen Ansatz zu entscheiden, möglicherweise sogar mit Cartoon-Elementen. Diese Abkehr von der traditionellen Grafik ist eine mutige Entscheidung, die ein optisch unverwechselbares Spielerlebnis verspricht.

Obwohl das Gameplay noch nicht bekannt gegeben wurde, warten die Fans gespannt auf weitere Details. Bethesda, der Eigentümer von Arkane, hat die Startplattformen des Spiels nicht bekannt gegeben, was Raum für Spekulationen lässt. Wird Marvel's Blade exklusiv für PC und Xbox Series X- und S-Konsolen wie Starfield und Redfall erhältlich sein oder wird es auch auf anderen Plattformen verfügbar sein?

Die Spannung steigt mit der Entwicklung von Marvel's Blade weiter und Fans können sich darauf freuen, ein fesselndes und visuell fesselndes Spiel zu erleben, das in der dunklen und mysteriösen Atmosphäre von Paris spielt.