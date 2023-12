Fanatic Flavour Fitness: SNICKERS stellt mit Joel McHale das Tastebud-Trainingsprogramm vor

NEWARK, NJ, 29. November 2023 /PRNewswire/ — In einem bahnbrechenden Schritt hat SNICKERS®, eine beliebte Marke unter dem Dach von Mars, ein innovatives Tastebud-Trainingsprogramm gestartet, um das Esserlebnis ihres neuen Proteinriegels SNICKERS Hi Protein zu verbessern . Um dieses Programm zum Leben zu erwecken, hat sich SNICKERS mit dem Schauspieler, Komiker und Moderator Joel McHale zusammengetan, der SNICKERS nicht nur liebt, sondern auch weiß, wie wichtig starke Geschmacksknospen sind.

Im Gegensatz zu typischen Trainingsroutinen basiert das Tastebud-Trainingsprogramm nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auf der Unterstützung und persönlichen Erfahrung von Joel McHale. Das Programm besteht aus vier einzigartigen Übungen, die Ihren Gaumen auf den epischen Geschmack von SNICKERS Hi Protein vorbereiten. Auch wenn es unkonventionell klingt, sind diese Übungen darauf ausgelegt, Ihnen ein beispielloses Geschmackserlebnis zu bieten.

Die erste Übung heißt Face Flex und beinhaltet Gesichtsdehnungen, um Ihre Geschmacksknospen aufzuwärmen, ohne eine Gesichtsmuskelverletzung zu riskieren. Als nächstes lockert Lip Trill Ihre Lippen mit nur wenigen Sätzen und Wiederholungen, um die Geschmacksaufnahme zu verbessern. Dann ist es Zeit für Bar Bites. Nehmen Sie ein paar Bissen vom SNICKERS Hi Protein Riegel und genießen Sie satte 20 g Protein pro Riegel, während Sie Ihrem Fitnessprogramm einen köstlichen Geschmack verleihen. Beenden Sie Ihr Training schließlich mit einem „Zufriedenes Lächeln“, einem Cooldown mit geringer Intensität, der die Erholung der Geschmacksrezeptoren unterstützt und Ihnen gleichzeitig ein zufriedenes Gefühl hinterlässt.

„Wir haben SNICKERS Hi Protein eingeführt, um einen Proteinriegel zu liefern, der nicht nur köstlich schmeckt, sondern auch die Ernährungsbedürfnisse unserer Verbraucher erfüllt“, sagte Martin Terwilliger, Senior Director of Marketing bei Mars Wrigley. „Mit dem Tastebud-Trainingsprogramm und den Gewinnspielen möchten wir den Menschen eine unterhaltsame und aufregende Möglichkeit bieten, ihre Geschmacksknospen vorzubereiten und sich einem epischen Geschmackserlebnis hinzugeben.“

Von jetzt an bis zum 13. Dezember können Fans Snickers.com/TastebudTraining besuchen, um an den einzigartigen Übungen teilzunehmen und die Chance zu haben, verschiedene Belohnungen zu gewinnen, darunter eine Solo-Trainingseinheit mit Joel McHale persönlich und kostenlose SNICKERS Hi Protein-Riegel (solange der Vorrat reicht).

SNICKERS Hi Protein Riegel bieten die gleiche köstliche Kombination aus reichhaltiger Schokolade, klebrigem Karamell und knackigen Erdnüssen, die Fans kennen und lieben, und liefern gleichzeitig das nötige Protein, damit Sie sich länger satt fühlen. Diese unwiderstehlichen Riegel sind in den Geschmacksrichtungen Original und Erdnussbutter bei Einzelhändlern im ganzen Land sowohl in Riegeln in Einzelgröße als auch in Kartons mit vier Stücken erhältlich.

Treten Sie SNICKERS auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter, TikTok und Instagram bei, um über alles rund um SNICKERS Hi Protein auf dem Laufenden zu bleiben und sich der Geschmacksrevolution hinzugeben.

Häufigste Fragen

Was ist das Tastebud-Trainingsprogramm?

Das Tastebud Training-Programm ist eine einzigartige Initiative von SNICKERS, um Fans auf den unglaublichen Geschmack ihres neuen Proteinriegels SNICKERS Hi Protein vorzubereiten. Es enthält vier unterhaltsame Übungen, die Ihr Geschmackserlebnis verbessern sollen.

Wer ist Joel McHale?

Joel McHale ist ein Schauspieler, Komiker und Moderator, der mit SNICKERS zusammengearbeitet hat, um für das Tastebud Training-Programm zu werben. Seine persönliche Erfahrung und seine Liebe zu SNICKERS machen ihn zum perfekten Kandidaten für diese Zusammenarbeit.

Wie können Fans am Tastebud-Trainingsprogramm teilnehmen?

Fans können am Tastebud-Trainingsprogramm teilnehmen, indem sie Snickers.com/TastebudTraining besuchen. Sie können den Übungen folgen und mitmachen, um spannende Belohnungen zu gewinnen, darunter eine Solo-Trainingseinheit mit Joel McHale und kostenlose SNICKERS Hi Protein-Riegel.

Wo finde ich SNICKERS Hi Protein Riegel?

SNICKERS Hi Protein Riegel sind in den Geschmacksrichtungen Original und Erdnussbutter bei Einzelhändlern im ganzen Land erhältlich. Sie finden sie in Einzelgrößenriegeln und Viererpackungen. Schauen Sie in Ihren örtlichen Geschäften nach, um diese köstlichen, proteinreichen Leckereien zu ergattern.