Price Chopper/Market 32 ​​erwirbt Mietverträge für fünf ShopRite-Filialen in der Hauptstadtregion, darunter auch den Standort Niskayuna

Price Chopper/Market 32 ​​hat kürzlich einen bedeutenden Schritt in der Lebensmittelbranche gemacht, indem es die Pachtverträge für fünf ShopRite-Supermärkte in der Hauptstadtregion erworben hat. Diese Akquisition umfasst den ehemaligen ShopRite-Standort in Niskayuna, nur zwei Meilen von Price Choppers Eastern Parkway-Filiale in Schenectady entfernt.

Die Eröffnung des Niskayuna Market 32-Stores wird voraussichtlich im nächsten Sommer erfolgen, während der Eastern Parkway-Store auch nach der Eröffnung des neuen Standorts seinen Betrieb fortsetzt. Die Sprecherin von Price Chopper, Mona Golub, bestätigte, dass auch der Standort Mohawk Commons in Niskayuna im Geschäft bleiben wird.

Während Price Chopper den Mietvertrag für den Niskayuna-Standort von ShopRite erwarb, ist es wichtig zu beachten, dass das Unternehmen nicht das physische Geschäft selbst gekauft hat. Stattdessen erhielten sie das gesetzliche Recht, den Raum zu besetzen.

Diese Akquisition wird als positives Ergebnis für den Gesamtzustand des Einkaufszentrums Nott Street angesehen, in dem sich das ehemalige ShopRite befand. John McAffer, Associate Broker bei CBRE Real Estate, der den Vermieter des Einkaufszentrums vertritt, erklärte, dass es für den Platz von Vorteil sei, wenn eine weitere Supermarktkette die Verkaufsfläche füllen würde.

Ray Gillen, Vorsitzender der Schenectady County Metroplex Development Authority, brachte seine Unterstützung für den Schritt von Price Chopper zum Ausdruck und betonte die Bedeutung der Aufrechterhaltung einer Lebensmittelgeschäftspräsenz in der Region. Gillen erwähnte, dass der Price Rite Marketplace im Crosstown Commons auch Kunden im oberen Viertel State Street bedient.

Es ist erwähnenswert, dass Metroplex nicht an dem Mietvertrag zwischen ShopRite und Price Chopper beteiligt war. Es wurde jedoch allgemein damit gerechnet, dass ein anderes Lebensmittelgeschäft den Standort übernehmen würde, nachdem ShopRite die Ladenschließungen angekündigt hatte.

Insgesamt wird die Übernahme der Mietverträge von fünf ShopRite-Filialen durch Price Chopper/Market 32, einschließlich des Standorts Niskayuna, den Käufern in der Hauptstadtregion weiterhin Komfort und Optionen bieten.