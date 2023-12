Law & Order: Special Victims Unit kehrt für Staffel 25 mit spannenden Momenten hinter den Kulissen zurück

By

Die Fans von „Law & Order: Special Victims Unit“ freuen sich, denn die beliebte Serie bereitet sich auf die 25. Staffel vor. Während die Dreharbeiten für die kommende Staffel laufen, nutzte Schauspieler Ryan Buggle, der Olivia Bensons Adoptivsohn Noah spielt, die sozialen Medien, um einige Momente hinter den Kulissen mit Co-Star Mariska Hargitay zu teilen.

In einer Reihe von Schnappschüssen sieht man Buggle und Hargitay, wie sie konzentriert in die Kamera schauen, bevor sie am Set lächeln und eine Pose einnehmen. Die Chemie zwischen den beiden ist offensichtlich und es scheint, als hätten sie sowohl auf als auch außerhalb der Leinwand eine enge Bindung aufgebaut.

Buggle war ein fester Bestandteil der SVU-Besetzung und seine Begeisterung für die neue Staffel ist spürbar. Zuvor veröffentlichte er Bilder von sich vor seinem Wohnwagen am Set, die Freude und Vorfreude auf das Kommende ausstrahlten. Hargitay selbst zeigte ihre Unterstützung und hinterließ einen herzerwärmenden Kommentar, in dem sie ihre enge Beziehung anerkannte.

Die Kameradschaft zwischen Buggle und Hargitay geht über das Set hinaus. Letztes Jahr, an Buggles 13. Geburtstag, postete Hargitay eine herzliche Hommage an ihn und lobte seine Weisheit und seinen Geist. Es ist klar, dass ihre Verbindung über die Schauspielerei hinausgeht und sie eine echte Freundschaft entwickelt haben.

Als Buggle über seine Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit Hargitay nachdachte, drückte er seine Bewunderung für ihr Talent und ihre Mentorschaft aus. Er verriet, dass sie ihm beigebracht habe, wie wichtig es sei, mit dem Herzen zu handeln und jede Szene authentisch anzugehen. Laut Buggle fühlt es sich an, mit Hargitay am Set zu sein, wie ein Schauspielunterricht, ein Beweis für ihre Hingabe und Freundlichkeit.

Während „Law & Order: Special Victims Unit“ in die 25. Staffel geht, erwartet die Fans eine weitere spannende Fahrt voller packender Handlungsstränge und kraftvoller Darbietungen. Mit dem dynamischen Duo Buggle und Hargitay an der Spitze erwartet die Zuschauer eine unvergessliche Staffel, die ihre unglaubliche Chemie und ihr Talent unter Beweis stellt.