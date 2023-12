Margot Robbie lehnt Charles Rovens Antrag, das Erscheinungsdatum von „Barbie“ zu ändern, entschieden ab

By

In einem kürzlichen Gespräch zwischen Margot Robbie und Cillian Murphy für Varietys „Actors on Actors“ gab Robbie bekannt, dass Charles Roven, ein Produzent, mit dem sie zuvor zusammengearbeitet hatte, sie anrief und um eine Änderung des Veröffentlichungsdatums für „Barbie“ bat. Roven, der auch Christopher Nolans kommenden Film „Oppenheimer“ produziert, wollte einen Konflikt zwischen den beiden Filmen am selben Tag vermeiden.

Robbie war jedoch nicht bereit, nachzugeben. Sie sagte zu Roven: „Wir verschieben unser Date nicht. Wenn Sie Angst haben, gegen uns anzutreten, verschieben Sie Ihr Date.“ Trotz Rovens Drängen blieb Robbie standhaft und weigerte sich, die Veröffentlichung von „Barbie“ zu verschieben.

Die Entscheidung, „Oppenheimer“ und „Barbie“ am selben Tag zu veröffentlichen, sorgte zunächst für großes Aufsehen, wenn man bedenkt, dass es das erste Mal seit zwei Jahrzehnten sein würde, dass Nolan einen Film außerhalb von Warner Bros. herausbringen würde. Nolan und das Studio hatten wegen der Veröffentlichung von „Tenet“ während der Pandemie einen Streit, aber laut Nolan gibt es keine harten Gefühle.

Robbie hingegen empfand die gleichzeitige Veröffentlichung als positiv. Sie glaubte, dass „Oppenheimer“ und „Barbie“ ein „wirklich tolles Paar“ seien und dachte, dass das Publikum die Gelegenheit, beide Filme zusammen zu sehen, zu schätzen wissen würde. Ihr Instinkt erwies sich als richtig, als die Premiere der Filme am selben Tag im Sommer zu einem Phänomen namens „Barbenheimer“ führte.

Aus „Barbie“ wurde Warner Bros. Die Veröffentlichung mit den höchsten Einspielzahlen in der Geschichte brachte weltweit 1.4 Milliarden US-Dollar ein, während „Oppenheimer“ mit 950 Millionen US-Dollar weltweit das Biopic mit den höchsten Einspielzahlen wurde. Robbie führte den Erfolg auf die Qualität beider Filme und die Begeisterung um die Filmemacher zurück.

Am Ende zahlte sich Robbies Weigerung aus, das Erscheinungsdatum zu ändern, und das Publikum hatte die Chance, zwei äußerst erfolgreiche Filme gleichzeitig zu genießen. Das „Barbenheimer“-Erlebnis demonstrierte die Unvorhersehbarkeit der Publikumsrezeption und die Kraft vielfältiger Kinoangebote.

Quelle: Vielfalt

