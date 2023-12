Der Mensch tut sein Bestes, um einem neurologischen Hund zu helfen, für immer ein Zuhause zu finden

By

In einer herzerwärmenden Wendung der Ereignisse hat ein Mann namens Joe Rotunda alles getan, um einer Hündin namens Alva dabei zu helfen, ihr Zuhause für immer zu finden. Alva, die am Wobbler-Syndrom leidet, einer neurologischen Erkrankung, die ihre Wirbelsäule und ihren Hals betrifft, wurde 2022 nach ihrer Adoption im Jahr 2020 in das Tierheim zurückgebracht. Aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen und der daraus resultierenden Abwehrhaltung und Angst macht sie sich Sorgen um ihre Chancen, ein dauerhaftes Zuhause zu finden , Alvas Retter bei Austin Pets Alive! waren erleichtert, als Rotunda einschritt.

Nachdem sie Alva auf Instagram gesehen hatte, verliebte sich Rotunda sofort in sie. Obwohl Rotunda über Alvas Angst informiert wurde, war sie entschlossen, ihr Vertrauen zu gewinnen und ihr das Leben zu geben, das sie verdiente. Zwei Monate lang besuchte er das Tierheim jeden Tag, verbrachte Zeit mit Alva und zeigte ihr, dass sie ihm vertrauen konnte.

Nachdem Rotunda mit dem Schulungspersonal des Tierheims zusammengearbeitet und schließlich Alvas Vertrauen gewonnen hatte, beschloss sie, sie nach Hause zu holen. Er tat sein Möglichstes, um Alvas Bedürfnissen gerecht zu werden, indem er seinen Wohnraum umgestaltete, um ihr Komfort und Sicherheit zu gewährleisten. Dazu gehörte der Bau einer Außenrampe, die Schaffung eines sicheren Bereichs in seinem Wohnzimmer und das Anbringen von Zwingern, in denen sie sich entspannen konnte.

Die Bemühungen von Rotunda haben sich ausgezahlt, da Alva bemerkenswerte Fortschritte in Bezug auf Training und Wohlbefinden gemacht hat. Mittlerweile liebt sie es, die Gegend zu erkunden und hat sogar einen Spielgefährten, der ihr Gesellschaft leistet. Rotunda ist dankbar für die Gelegenheit, Alvas Begleiterin zu sein und glaubt, dass sie ihm viel mehr gegeben hat als er ihr.

Der inspirierende Geist und die Widerstandsfähigkeit von Alva inspirieren Rotunda weiterhin. Er hat das Gefühl, dass Alvas ansteckender Geist durchscheint, unbeirrt von allen Hindernissen, die ihr in den Weg kommen. Während ihre Bindung von Tag zu Tag wächst, beweisen Rotunda und Alva, dass es nichts gibt, was sie nicht gemeinsam überwinden können.

Diese herzerwärmende Geschichte erinnert uns an die Kraft der Liebe, Geduld und Hingabe, Tieren dabei zu helfen, Herausforderungen zu meistern und ihr Zuhause für immer zu finden.